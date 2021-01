Copiii tricolorilor urcă pe scenă 

În holul Antenei Stars am purtat o discuţie interesantă cu o fată frumoasă, vorbăreaţă, arătând personalitate şi siguranţă pe propriile calităţi, Alexandra Dominic. Numele de familie este un bun al românilor, pe Alexandra o mai cheamă Lăcătuş. Fiica marelui fotbalist al Stelei şi al naţionalei, Marius Lăcătuş. După ce a urmat şcoli în Spania, inclusiv de artă, fermecătoarea fată a lui Lăcătuş s-a întors acasă, în Ţară, pentru a debuta în actorie. Alexandra Lăcătuş va juca în serialul de televiziune realizat de Antena sub numele „Adela”. Îi spun tinerei actriţe că tatăl ei, „Fiara” - cum era poreclit când făcea raiduri de neoprit pe gazon, este un simbol al cutezanţei româneşti, al neacceptării de statut de ruda săracă, Lăcă se dezlănţuia convins că nu are conştiinţă subalternă. Prin purtarea lui năvalnică remorca toată echipa după el. Îi face plăcere fiicei auzind aceste aprecieri ale mele, îşi iubeşte mult tatăl şi mama, femeia care a ţinut întreg echilibrul familiei. Au revenit în ţară, îmi relatează Alexandra, pentru a asigura linişte debutantei, se mai duc din când în când pe la casa din Oviedo, acum toate acţiunile familiei sunt de a sufla vânt de curaj în aripile proaspetei actriţe. Alexandra este fata înfiată de familia Lăcătuş, către ea s-a revărsat toată dragostea lui Marius şi a soţiei.

Kira, fiica lui Gică Hagi, a absolvit şi ea şcoli de actorie în America, la şcoli însemnate, cu anvergură mondială. S-a reîntors însă acasă pentru a aduce bucurie de pe scenă, cum a fericit genialul ei tată de pe gazon. Kira Hagi a şi jucat într-un film pe fata unui oprimat şi condamnat politic, dar interpretează şi pe scena de teatru rolul unei prinţese. Gică Hagi şi devotata soţie au sprijinit-o pe Kira în alegerea ei, actoria, chit că nu aveau nicio tangenţă cu lumea scenei. Iar Kira îl încurajează permanent pe Ianis în complicata misiune de a se impune şi pe plan internaţional.