Daniela Gyorfi: „Şi acum o simt pe mama că mă sprijină”

Temperamentala cântăreaţă, toată un vulcan la microfon, declară cu fiecare ocazie: „Eu sunt mândră că sunt româncă, am avut numeroase ocazii să aleg străinătatea, dar am revenit acasă, în România mă simt bine!”. Şi numai greutăţi şi hopuri i-a scos în cale ursita. Tatăl, maghiar, le-a abandonat pe ea şi pe mamă de când era mic copil. N-a mai schimbat cu Daniela nicio vorbă și, deşi are numele de la tata, Gyorfi, Daniela nu ştie o boabă ungureşte. Mama ei, care o creştea singură, a alunecat pe scări, a căzut și şi-a fracturat coloana vertebrală şi a rămas paralizată toată viaţa de la brâu în jos, în căruciorul de invalidă sau în pat. Luni şi luni prin spitale, operaţii după operaţii. Daniela, ca să se recompenseze faţă de medici că o lăsau să doarmă cu mama în salonul de spital, făcea curăţenie şi spăla rufele acasă la doctori.

Prima zăpadă o prindea pe Daniela Gyorfi în sandale, abia aveau bani de mâncare din pensia de handicap a mamei. Am filmat demult, pentru emisiunea mea de la Antena cu personalităţi ale României, un interviu acasă la Daniela. La un moment dat, ne-a rugat să întrerupem filmările, s-a dus în camera unde se afla nemişcată în pat mama paralizată ca să-i pună motanul de piept, era plăcerea ei.

Mama s-a ridicat la Cer, dar sufletul ei e prezent peste tot, cum spune Daniela: „O simt cum mă sprijină şi acum, îmi e inspiraţie şi curaj!”. Deşteaptă şi talentată ca mama, fetiţa Danielei, care apare des la televizor, când vine vorba de bunica, micuţa spune că nu vrea să mai povestească de ea că începe să plângă. Daniela Gyorfi, din tenacitate, har, muncă neoprită a reuşit să se menţină în prim-planul scenelor şi televiziunii de 30 de ani: „Poporul ăsta mi-a dat multe, eu vreau să-i reîntorc cât mai multe bucurii prin cântecele mele”!

O mamă care la fel a fost iubită de fiu, dar şi de noră, în condiţii grele de divorţ cu scântei al fiului, a fost mama lui Ion Dolănescu. Era despărţit cu asprimi de nevasta la fel de celebră Maria Ciobanu, şi Ion i-a interzis Mariei să-şi vadă fiul, pe Ionuţ Dolănescu. Pe furiş, mama lui Dolănescu a pus la cale întâlniri periodice ale lui Ionuţ cu mama Maria Ciobanu.