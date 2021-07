DNA, Secția Drulă

Seria de percheziții în dosare deschise de DNA, bine mediatizate, a continuat cu răscolirea scriptelor și a domiciliilor liderilor sindicali de la metrou. După comunicatul de trei rânduri al direcției anticorupție aflăm că se cercetează fapte din perioada 2018-2021. Ziariștii dau „pe surse” că este vizat Ion Rădoi, șeful sindicatului de la metrou care are un litigiu cu ministrul transporturilor, Drulă. O acțiune în forță a Parchetului, corelată cu administrația, poate fi considerată o intimidare a sindicatelor, parte a unui plan mai larg de anesteziere a oricărei opoziții la actuala majoritate. Pentru că au fost descinderi și la primăriile sectoarelor 3 și 5, instituții care nu au susținut decizia anarhică, fără justificare legală a ministrului Drulă de a dărâma magazinele din stațiile de metrou, înțelegem că DNA s-a transformat într-o secție subordonată Ministerului Transporturilor și acționează coordonat cu acesta. Gazdă bună, ministrul Drulă participă cu trup și suflet la acțiunile procurorilor, este implicat în anchete ca denunțător, martor, purtător de „tehnică”. Este clar că DNA iese pe teren, își delocalizează activitățile și intră în sediile ministerelor. Tactica eșuată a stabilirii unor protocoale cu instituții „frățești” - SRI, Înalta Curte de Casație și Justiție - are acum un nou impuls. Cazurile de la Transporturi, de unde au fost „pescuiți” în ultima lună mai mulți directori care nu conveneau ministrului, ne fac să credem că acțiunea nu este doar un experiment. Suntem în fața unor colaborări extinse cu instituții „civile”, ministere de linie, cum le zice mătușica Turcan? Presiunea DNA de a rupe legea care impunea restricții la angajarea procurorilor care nu aveau vechime și experiență arată că instituția are nevoie de noi cadre și nu se dă în lături să se bazeze pe bază de contracte subliminale pe personal din „resurse externe”. Cooptarea lui Drulă, ca membru susținător, este un exemplu bun de pus la gazeta de perete. Experiența de oengist reprezintă o recomandare pentru a fi admis „în clubul” care asigură la nevoie și o imunitate mai puternică decât cea dată de statutul de parlamentar...

DNA începe să arate ca în „vremurile bune”, spiritul „Kovesi” este impregnat în pereții clădirii și cucuvelele fostei șefe cântă din nou.