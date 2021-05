Două doamne strălucitoare în „Micul infern”

O explozie de bucurie, de poftă de viaţă, de iubire cu disperare a teatrului, asta a arătat, la 82 de ani, o mare actriţă, Rodica Popescu Bitănescu, o inteligenţă care creează fără ostenire, se reinventează cu o frenezie-pildă pentru noi toţi. Un diamant interviul lui Mihai Gâdea cu Rodica Popescu Bitănescu, de la Sinteza Zilei - Antena 3! În spatele ciripitului deştept al actriţei, cu povestiri inegalabile, în spatele cascadei de râs regenerator, brand Rodica Popescu Bitănescu, descopereai profunzimi, filozofii, sensibilităţi, un carton delicios plin cu prăjituri. Plus surprinderea că, de la 70 de ani în sus, marea actriţă scrie piese de succes, de har inconfundabil. A istorisit fascinanta întâlnire cu o altă mare actriţă, Silvia Dumitrescu Timică. Cum a văzut-o, i-a spus Rodicăi: „Tu vei prelua de la mine rolul din «Micul infern»”, piesă mondială de Ştefănescu. Silvia Dumitrescu Timică cu această bijuterie a dramaturgiei româneşti a bătut recordul de longevitate pe scenă: a jucat în „Micul infern” şi la 87 de ani. O piesă în care Silvia Dumitrescu Timică se afla pe scenă tot timpul, traversa trei vârste în care rămânea coloneleasa, tirana care făcea instrucţie cu cei din casă, chiar şi când, în scaun cu rotile, la peste 80 de ani, cerea să ajungă la şemineu, ascundea acolo în sobă o sticlă cu ţuică bătrână. În acest personaj se întrevedea şi tumultul de talent al Rodicăi Popescu Bitănescu, ceea ce s-a confirmat. Am făcut interviuri cu ambele actriţe formidabile. Ţin minte emisiunea din apartamentul modest din Piaţa Amzei, unde locuia Silvia Dumitrescu Timică. „Ştiu şi acum rolul din «Micul infern», am în minte şi suflet chiar virgulele rolului, l-aş juca fără ezitare, dar după turneul de la Moscova m-a trădat un genunchi”! Silvia Dumitrescu Timică mi-a povestit cum l-a cunoscut pe celebrul actor de comedie Gheorghe Timică. Acesta i-a devenit apoi soţ. „Eu cântam în corul de la Operetă, Timică m-a remarcat şi mi-a cerut să ridic fusta până la gheată, fustă lungă, să mor de ruşine. L-am răsfăţat cu toate mâncărurile de gurmand, îi plăcea la nebunie iepurele la tavă. Aşa că, atunci când mă voi ridica la Cer, moşul ăla de la intrare, Sfântul Petru, îmi va zice: «Aha, tu eşti aia cu iepurele la tavă, treci la cantina Raiului»”!