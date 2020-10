Estomparea, nu diminuarea, efectelor Covid-19

Zău dacă te mai poți hotărî pe cine să mai crezi atunci când vine vorba despre rata zilnică infectării și, bineînțeles, cu șansele ca acest nenorocit Covid-19 să ne lase să ne petrecem Crăciunul și Revelionul ceva mai relaxați. Pe de o parte, ni se transmit prognoze din care înțelegem că pandemia va continua să înregistreze cote ascendente- cam 4000 de cazuri pe zi- și că ne apropiem de un nou set de măsuri severe, iar, pe de alta, pseudo-președintele Klaus Iohannis (cum atât de bine îl numește senatorul Titus Corlățean) o ține langa-danga că alegerile generale trebuie neapărat să se țină numai și numai pe 6 decembrie. De aici, noi ce trebuie să înțelegem? Una din două: sau prognozele specialiștilor sunt corecte, așa încât ambiția chiriașului din Dealul Cotrocenilor ne-ar face victime sigure ale Coronaviruslui sau domnia sa are niște date de maximă seriozitate cu, că, fix pe 6 decembrie anul curent, nenorocitul Covid-19 își va lua o pauză de o zi, după care își va reporni motoarele. Mă rog, despre prima alternativă nu am nici căderea și nici pregătirea să mă pronunț, dar, cu siguranță, despre cea de a doua, ca gazetar, ca observator al vieții publice, cred că pot spune că, din moment ce precedentul a fost creat odată cu alegerile locale din 27 septembrie, nu este exclus ca istoria să se repete. După care, ca și data trecută, Covid-19 își va reintra în drepturi și poate chiar își va recupera pierderile înregistrate în ziua alegerilor. Urmând, desigur, ca vina pentru recrudescența pandemiei să cadă pe niște nesocotiți care,ambetați, de bucurie sau de necaz, după scorul de la alegerile generale, să se apuce de chiolhanuri și să se infecteze, unii ,Doamne ferește, poate fără scăpare. De aici decurge și refuzul categoric cu care pseudo-președintele Klaus Iohannis răspunde propunerii PSD de a se amâna alegerile parlamentare până în luna martie. Adică atunci când s-ar putea să se înregistreze o reală diminuare a pericolului.

Întrebarea care se pune, pornind de aici, este una foarte simplă și de elementar bun simț: de unde are pseudo-președintele Klaus Iohannis anumite informații sigure și precise că așa vor sta lucrurile în intervalul celor 24 de ore ale zilei alegerilor? Cumva de la Grupul de Comunicare Strategică?Știți care, grupul condus de o persoană fără patalama de absolvent al unei facultăți și numai cu atestatul de exmatriculat, dar pe care premierul Ludovic Orban îl păstrează bine mersi pe post de consilier de stat. Mă îndoiesc amarnic și înclin să cred că există cu totul alte surse credibile și profesioniste care i-au confirmat că așa- și numai așa- vor sta lucrurile.

Că nu este vorba doar despre o bănuială sau, mă rog,o ipoteză hazardată, mi-au dovedit-o declarațiile făcute azi, la Câmpeni, de către ministrul sănătății, Nelu Tătaru. Declarații din care deducem că dacă se vor respecta regulile și după impunerea unor restricții ,,în două-trei săptămâni s-ar putea să avem o estompare a creșterii numărului de cazuri’’. Stop cadru, vă rog! Prin urmare, vom avea ,,o estompare a creșterii numărului de cazuri’’. Rețineți termenul- ,,estompare’’- la care recurge ministrul sănătății, deși ne-am fi așteptat ca domnia sa să vorbească despre scăderea, dacă nu măcar despre stabilizarea numărului de îmbolnăviri. Să mergem, atunci, la dicționare, de unde aflăm că prin ,,estompare’’ se înțelege operația de potrivire a intensității umbrelor și de trecere gradată la lumină într-un tablou sau, mai nou, într-o imagine.

Și uite că așa mai venim de acasă! Fiindcă, în termenii uzitați de către noi, oamenii de rând, asta înseamnă că, foarte probabil, în perioada premergătoare zilei votului și poate chiar cu o lună înainte, mâini specializate vor pune în act mecanisme de estompare a umbrelor, adică de diminuare a intensității și a gradului de răspândire a Covid-19 și,prin asta, de înseninare a orizontului colectiv de așteptare. Un orizont care ne va fi zugrăvit în culori super-optimiste și în care nici vorbă să mai apară umbrele negre ale celor 4000 de cazuri de îmbolnăviri pe zi despre care discută prestigioase personalități ale lumii medicale. Așa încât, cu mic cu mare, vom putea merge și la întrunirile cu candidații și la vot. După care, atunci când, cu siguranță va reveni pandemia, tot noi, electoratul, cetățenii,suntem singurii vinovați!

Vedeți, așadar, stimați cititori, pe ce baze realiste, științifice și solide, își construiește și își susține pseudo-președintele Klaus Iohannis dorința de nestrămutat de a avea alegerile parlamentare numai și numai pe 6 decembrie?