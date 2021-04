Ferește-mă Doamne și de asemenea polițiști!

Am scris ieri despre maniera inadmisibilă în care procurorul și apoi judecătorii au tratat cazul individei care s-a năpustit cu un pietroi asupra Mirelei Vaida, aflată în studioul de televiziune unde își realiza emisiunea, declarându-mă indignat de schimbarea încadrării din „tentativă de omor’’ în „distrugere și ultraj la bune moravuri’’, ca și de logoreea prețioasă și sofisticată cu care era susținută. Concluzie pe care nu am nici-un motiv să o schimb și pe care am exprimat-o parafrazând o zicală din comoara folclorului nostru: „Ferește-mă, doamne, de o asemenea justiție că de restul mă apăr și singur!’’ Concluzie pe care, în urma unor recente informații difuzate în spațiul public, constat că trebuie să o reiau și să o modific în acest fel: „Ferește-mă, Doamne, de o asemenea justiție și de asemenea polițiști, că de restul mă apăr și singur!’’

Mă refer la altercația de la Pitești, unde un bărbat de 63 de ani a murit în urma intervenției brutale a polițiștilor. Și asta nu o spun doar cei care au comentat pe canalele de televiziune secvențele filmate de o persoană aflată la fața locului, ci a declarat-o doctorul Dan Manu, șeful Serviciului IML Argeș. Declarație din care reținem că decesul a avut drept cauză „asfixia mecanică, iar ca mecanism a fost comprimarea părților moi ale gâtului și ale toracelui’’. Am urmărit,de asemenea, secvențele filmate la fața locului și am văzut că un polițist a pus piciorul pe gâtul victimei și l-a ținut acolo până când respectivul și-a dat ultima suflare. Sunt,însă, indicii că nu acest fapt constituie cauza decesului, pentru că tot din declarațiile șefului Serviciului IML Argeș rezultă că este vorba despre o ,,moarte violentă, survenită în urma unor politraumatisme motorii’’, care „s-au produs prin căderea și lovirea de un plan dur’’. Apreciere care, foarte probabil, se bazează și pe imaginile în care îi vedem pe polițiști cum își trântesc victima și o târăsc pe asfalt, voind să o imobilizeze.

Este lesne de înțeles reacția pe care mulți dintre noi am avut-o vizionând aceste secvențe de natură să ne provoace oroare și indignare, așa după cum este de neînțeles și de neacceptat felul în care a reacționat, în mod public,Dumitru Coarnă,astăzi parlamentar PSD și fost cadru activ al Poliției Române. Punctual, domnia sa consideră că nu este necesară arestarea preventivă a polițistului care i-a pus piciorul pe gât bărbatului:.,,Sunt atâția alții care au omorât 3-4-5 oameni și au fost condamnați cu suspendare’’. Foarte adevărat, ceva mai departe, domnia sa a revenit și și-a mai nuanțat declarația în sensul că a admis că „se prefigurează premizele unei cercetări pentru ucidere din culpă iar justiția va avea ultimul cuvânt’’. Dar asta nu scuză în nici-un fel folosirea acelor cazuri în care ucigașii au fost condamnați cu suspendare, ca alibi pentru cere clemență față de polițistul care l-a călcat pe gât pe piteșteanul care, curând, a decedat. Dimpotrivă, un asemenea tertip se aseamănă mai degrabă cu logoreea procurorului care a schimbat încadrarea individei care a aruncat cu piatra în Mirela Vaida din „tentativă de omor’’ în „distrugere și ultraj contra bunelor moravuri’’și, de aceea, cred că trebuie discutată cu maximă seriozitate.

Admitem că afirmațiile lui Dumitru Coarnă exprimă un punct de vedre strict personal și, de aceea, am încercat să le înțeleg având în vedere că, până nu cu multă vreme în urmă, Dumitru Coarnă a fost președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne. Sindicat care trebuie să își apere membrii dar nu și să încerce să îi albească de păcate. În aceeași ordine de demonstrație, puteam admite și că intervenția polițiștilor a fost necesară deoarece persoana vizată a refuzat să părăsească terasa Autogării din Pitești, lângă care se declanșase incendiul. Acesta având o alcoolemie de peste 2 la sută după cum a a rezultat din analize. Situație în care a refuzat în mod repetat să dea curs somației polițiștilor de a părăsi terasa sau, poate, că le-a și vorbit polițiștilor într-un fel nu prea protocolar. Justifică, însă, toate acestea, brutalitatea intervenției ? În nici-un caz! Dimpotrivă,rezultă, fără putință de tăgadă, că polițiștii au făcut un supra-exces de zel,soldat cu decesul unei persoane, faptă care intră sub incidența legii și pentru care făptuitorii trebuie să răspundă în fața legii. Nu o spun numai eu și nu o spunem numai noi, cei ce privim cu revoltă și cu indignare aceste secvențe, o spune Lucian Bode, ministru Afacerilor Interne. Citez: „Cine este vinovat de moartea acestui om, indiferent de cum s-a comportat el, trebuie să răspundă’’.

Declarație publică pe care vă invit să o comparați cu mai sus menționata declarație, și ea tot publică, a lui Dumitru Coarnă. Da, domnule Dumitru Coarnă, așa este, asemenea inși „au fost condamnați cu suspendare’’, dar nu trebuie să uitați că asemenea soluții au fost posibile numai și numai în condițiile în care anumiți așa ziși „oameni ai legii’’- deopotrivă,polițiști și procurori- au instrumentat în așa un hal cercetările încât să îi scoată basma curată pe făptuitori, iar judecătorii să nu mai aibă pentru ce să îi condamne. Asta ca să nu mai discutăm,deocamdată, și despre cârdășia veroasă a unor lucrători de poliție cu clanurile de temuți infractori și criminali. Situații care, desigur, nu definesc demnul și bravul corp al Poliției Române, dar care nici nu pot fi uitate chiar așa de repede.

Cât despre aceeași stupefiantă declarație a lui Dumitru Coarnă mai am de făcut și mențiunea că ea aparține unei persoane care,anul trecut, a acces în Legislativul României Europene pe lista Partidului Social Democrat. Partid care, potrivit Articolului 9 (1) din Statutul său,,promovează și susține statul de drept,democratic și social, în care demnitatea omului,drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din Decembrie 1989’’.

În ce măsură este compatibil modul de a gândi și se exprima al lui Dumitru Coarnă cu Statutul PSD și cu mandatul său de parlamentar, aste rămâne de văzut. După cum m-aș bucura să aflu că voci demne ale Poliției Române se delimitează de asemenea declarații aflate într-o ireconciliabilă contradicție cu nobila misiune de apăra dreptul nostru suprem, dreptul la viață în condiții de maximă securitate individuală și colectivă. Cunoaștem și apreciem profesionismul, determinarea și, nu o dată, curajul cu care polițiștii noștri își îndeplinesc misiunea lor de onoare, dar asta nu trebuie, în nici-un caz, să devină pretext propagandistic pentru a tolera sau, mai grav, a trece sub tăcere fapte de gravitatea celor săvârșite, fie și doar datorată excesului de zel, de către cei care, la Pitești, au acum pe conștiință viața unui om!