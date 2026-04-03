Când încrederea se prăbușește: de la sistem la criză în lumea bancară

Pentru că, în ciuda tuturor mecanismelor dezvoltate, sistemul financiar rămâne, în esență, dependent de un element fragil - încrederea colectivă.

Pe măsură ce băncile se dezvoltă, ele nu mai funcționează doar ca intermediari, ci devin instituții care gestionează depozite, credite și fluxuri de capital la scară largă. Acest lucru creează o structură eficientă, dar și vulnerabilă. Băncile nu păstrează toți banii depozitați, ci îi reinvestesc, bazându-se pe faptul că nu toți deponenții își vor retrage simultan fondurile.

Această logică funcționează perfect - până în momentul în care încrederea este pusă sub semnul întrebării.

Când începe panica: momentul în care sistemul cedează

Unul dintre cele mai clare exemple ale fragilității sistemului bancar este fenomenul cunoscut sub numele de „bank run”. Acesta apare atunci când deponenții, temându-se că banca nu își poate onora obligațiile, încearcă să își retragă simultan banii.

Problema nu este neapărat că banca este insolventă, ci că devine ilichidă. Chiar și o bancă sănătoasă poate intra în colaps, dacă prea mulți clienți cer bani în același timp.

Acest mecanism este analizat în modelul clasic al lui Douglas Diamond și Philip Dybvig (1983), care arată că băncile sunt inerent vulnerabile la astfel de crize. În modelul lor, încrederea joacă un rol central: dacă oamenii cred că banca este sigură, sistemul funcționează; dacă nu, colapsul devine posibil. Lucrarea lor a devenit atât de influentă încât a fost citată în acordarea Premiului Nobel pentru Economie în 2022.

Exemple istorice: când încrederea dispare

Istoria bancară oferă numeroase exemple în care pierderea încrederii duce la crize.

Falimentul băncilor Bardi și Peruzzi din Florența, în secolul al XIV-lea, arată cât de repede se poate prăbuși o rețea financiară construită în decenii, în momentul în care expunerea la datoriile regelui Angliei devine nesustenabilă.

Criza bancară din Statele Unite dintre 1930 și 1933 confirmă același tipar. Mii de bănci intră în faliment, nu doar din cauza pierderilor economice, ci și din cauza panicii. Deponenții își retrag economiile, iar acest comportament amplifică problema. Economiști precum Milton Friedman și Anna Schwartz arată că această reacție colectivă transformă o recesiune într-o depresiune profundă.

Criza financiară din 2008 aduce același mecanism într-o formă mai sofisticată. Odată ce instituțiile financiare sunt percepute ca instabile, piețele se blochează, iar lichiditatea dispare. Gary Gorton descrie această criză drept un „bank run în umbră”, desfășurat nu la ghișee, ci în piețele de finanțare și în sistemul non-bancar.

Un exemplu recent este prăbușirea Silicon Valley Bank în 2023. Spre deosebire de crizele clasice, retragerile nu se mai fac la ghișeu, ci prin aplicații mobile, accelerate de informații care circulă în timp real. În câteva ore, banca pierde zeci de miliarde de dolari. Practic, o criză care altădată dura zile se desfășoară acum în câteva ore.

Instituțiile, ca răspuns la fragilitate

Aceste crize arată că încrederea nu poate fi lăsată exclusiv la nivel informal. De aceea, sistemele moderne dezvoltă mecanisme instituționale menite să o protejeze.

După criza din anii ’30, Statele Unite creează Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), care garantează depozitele până la un anumit nivel. Dacă deponenții știu că banii lor sunt protejați, sunt mai puțin predispuși să intre în panică.

În același timp, băncile centrale preiau rolul de „lender of last resort”. Walter Bagehot formulează încă din secolul al XIX-lea principiul conform căruia, în perioade de panică, băncile centrale trebuie să ofere lichiditate rapid, dar în condiții stricte. Acest principiu rămâne esențial și astăzi.

După criza din 2008, sistemul a fost consolidat prin instrumente precum testele de stres, cerințele de capital Basel III și mecanismele de rezoluție bancară. Cu toate acestea, așa cum subliniază Hyman Minsky, perioadele îndelungate de stabilitate pot genera o stare de relaxare excesivă și lipsă de vigilență, iar aceasta poate crea noi riscuri.

Fragilitatea modernă: crize fără cozi la bancă

Economiști precum Gary Gorton arată că multe crize moderne nu mai arată ca „bank run”-urile clasice. Nu mai există cozi în fața băncilor, dar există retrageri masive în piețele financiare și pierderi rapide de încredere între instituții.

Aici apare ceea ce este cunoscut drept „shadow banking”: un sistem format din fonduri monetare, piețe repo și alte vehicule financiare care funcționează similar băncilor, dar fără aceleași protecții. Criza din 2008 este, în mare parte, un exemplu de panică în acest sector.

De la reputație la criză: o linie continuă

Privind în ansamblu, evoluția este clară. Economia începe cu relații personale și reputație, trece prin organizare și contabilitate și ajunge la instituții complexe.

Dar, în fiecare etapă, încrederea rămâne elementul central. Fără ea, nici relațiile personale, nici registrele și nici instituțiile nu pot funcționa.

Crizele bancare nu sunt anomalii, ci expresii ale acestei dependențe fundamentale de încredere.

Fundamentul invizibil al economiei

În ciuda tuturor evoluțiilor tehnologice și instituționale, sistemul financiar rămâne construit pe un fundament invizibil.

Încrederea nu poate fi complet înlocuită de reguli, de registre sau de instituții. Ea poate fi susținută, organizată și protejată, dar nu eliminată din ecuație.

În fond, sistemul financiar nu se prăbușește atunci când lipsesc banii, ci atunci când dispare încrederea.