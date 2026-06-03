Alertă METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 03-06-2026 ora 15:45 până la : 03-06-2026 ora 17:00

In zona : Județul Bacău: Onești, Căiuți, Ștefan cel Mare, Valea Seacă, Gura Văii, Buciumi;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp și grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 03-06-2026 ora 15:25 până la : 03-06-2026 ora 16:25

In zona : Județul Buzău: Lopătari, Gura Teghii, Vintilă Vodă, Mânzălești, Bisoca, Brăești, Odăile, Cănești, Chiliile;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni ( 1 - 2 cm). intensificări ale vântului.

COD : GALBEN

Valabil de la : 03-06-2026 ora 14:55 până la : 03-06-2026 ora 16:00

In zona : Județul Tulcea: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Nufăru, Beștepe, Crișan, Maliuc;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...20 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h, grindină de mici dimensiuni ( 1 - 2 cm).