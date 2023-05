Protocol zero, ca pe vremea lui Nea Nicu, pentru vizita la școala unde predă prima doamnă a țării!

Așa după cum, de altfel, am procedat și au alte ocazii în care domnul chiriaș din Dealul Cotroceni ne-a făcut onoarea să ni se adreseze în dulcele său stil. Ei bine, de data asta, mi-am luat curaj și am căutat să aflu la ce anume s-a referit domnul președinte. Și uite că am aflat!De fapt, am aflat după ce am privit fotografia făcută la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” în care cei doi șefi de stat apar alături de un grup de elevi din clasa a IX-a, a cărei dirigintă este doamna Carmen Iohannis.

Știu, de pe acum, că se vor găsi niște cârcotași care să spună că suntem în plină grevă a personalului din învățământul preuniversitar, așa că nu era cazul ca elevii și profesorii să se afle în școală. Observație, de principiu, corectă dar care, de data asta, admite și o dublă excepție. Adică fix grupul de elevi din clasa a IX-a eminentului colegiu național din Sibiu și,firește, doamna dirigintă Carmen Iohannis. ,,Nu fac politică’’, așa și-a motivat demersul prima doamnă a țării. După care a declarat: ,,Am venit cu un grup de elevi pentru a-i întâmpina pe cei doi președinți’’. Elevi care, declară doamna dirigintă, au venit de bună voie și nesiliți de nimeni ca să îi salute pe distinșii oaspeți.

Rămâne, totuși, de văzut dacă gazda și partenerul de dialog al președintelui Frank-Walter Steinmeir, recte președintele Klaus Iohannis, l-a informat pe înaltul oaspete cum stă treaba cu greva profesorilor și a personalului nedidactic sau dacă au avut un schimb de experiență pe acest sensibil subiect. Sincer să fiu, nu cred, de vreme ce, la mitingul din Piața Victoriei, se scanda: ,,Jos Iohannis!’’ Mai degrabă, aș spune că pur și simplu subiectul a fost evitat, așa încât domnul președinte al Germaniei a văzut că în învățământul preuniversitar românesc totul merge ca pe roate și nici vorbă de întreruperea cursurilor . Ca dovadă, elevii Colegiului Național ,,Gheorghe Lazăr’’ au ieșit doar așa, ein wenig, de la ore numai pentru a-i saluta pe distinșii oaspeți. După care, schnell schnell, se vor întoarce în clasă și vor continua cursurile.

Nu știu în ce cheie ați citit dumneavoastră această relatare de presă, dar mie, ca unul care am ceva ani în spate în meserie, mi-a adus al naibii de bine aminte de felul în care erau trucate faptele pe vremea vizitelor de lucru ale lui Nicolae Ceaușescu. Așa încât totul să iasă exact precum ii se raporta și îi plăcea să audă celui mai iubit fiu al partidului și poporului. Ce mai la deal-la vale, protocol zero în toată puterea cuvântului!

Se mai întâmpla, însă, să mai și cadă masca, iar mascarada să se dezumfle. A rămas de poveste ce s-a petrecut atunci când Nea Nicu a mers să îl viziteze pe unul dintre primii cetățeni ai unei comune oltenești care s-a înscris printre primii în CAP. Totul era dichisit ca la carte: mobilă, televizor, aragaz, frigider și tot tacâmul! Se va fi prins musafirul că ar fi ceva care în neregulă? Se prea poate, fiindcă, la un moment dat i-a spus gazdei:

- Măi tovarășe, dă drumul la televizor ca să vezi ce vede țara întreagă, că te vizitează secretarul general al partidului.

- Nu dau drumul, tovarășe Ceaușescu- a răspuns gospodarul-, că nu știu să umblu la el, îl stric și pe urmă mă pun să îl plătesc ăia de la primărie, care mi-l aduseră azi dimineață cu toate ălea, nou- nouțe, de le văzurăți în casă .

Și uite așa, privind eu cu mult interes și cu sinceră admirație fotografia în care apar elevii clasei a IX-a de la Colegiul Național,,Gheorghe Lazăr’’ din Sibiu, împreună cu doamna dirigintă Carmen Iohannis și cu cei doi șefi de stat, nu mi-am putut stăpâni curiozitatea. Chiar așa, oare ce s-ar fi întâmplat dacă, după ce s-a făcut poza de protocol, președintele Frank-Walter Steimeir ar fi intrat în vorbă cu elevii și i-ar fi întrebat, de pildă, dacă astăzi au fost scoși la tablă și ce notă au luat?