Lăcătuş: „Azi nu m-aş mai autopropune să bat penalty-ul”

Ce sprinter e timpul! Au trecut ca vântul 35 de ani de când în seara de la Sevilla s-a petrecut un miracol, o echipă de dincolo de cortina de fier, din lagărul comunist, a câştigat cupa supremă a fotbalului, Steaua a pupat Cupa Campionilor Europeni, trofeu ce acum înseamnă multe milioane de euro şi faimă agabaritică. Ca simbol superb al izbânzii, foştii jucători câştigători ai Cupei Campionilor Europei, fotbaliştii stelişti au donat sânge, în seara biruinţei şi-au dat sângele pe teren pentru izbândă. Auspiciile nu ne erau favorabile, disputam finala acasă la ei, în Spania, Barcelona era răsfăţata Barcelonă, echipamentul lor era roş-albastru, precum al Stelei, românii au fost siliţi să comande alt echipament, am fost isteţi, am comandat echipament alb, erau culorile echipei locale Sevilla, am încercat să atragem fanii locali. Acum, după 35 de ani, eroii de la Sevilla au făcut destăinuirii surprinzătoare. Duckadam a recunoscut că el n-a privit la nici un penalty tras de coechipieri, s-a concentrat exclusiv la misiunea teribilă a lui. Din uralele tribunelor spaniole a înţeles că rataseră Majearu şi Boloni. Antrenorul cu portarii Stângaciu i-a zis lui Duckadam, „ne va ajuta Dumnezeu, să facem ceva pentru această ţară, nu ştiu în ce parte trag spaniolii, dar vei apăra, nu vezi cât eşti de mare”! Înainte de partidă Jenei a scris pe un bileţel numele executanţilor de la 11 metri, Majearu, Boloni, Iordănescu, Iovan, Bărbulescu. Când a sosit momentul penalty-urilor, Iovan s-a văitat că-l doare piciorul, Iordănescu n-a vrut, „nea Imi, dacă ratez cum mai pot să-i privesc în ochi pe jucători”! Azi Iovan recunoaşte că nu avea nici o durere la picior, i-a fost frică, primul a sărit cu gura Lăcătuş, după el Balint. Lăcă a strigat, „nea Imi, bat eu penaty-ul, te fac cel mai tare antrenor din Europa”! Acum Lăcătuş se confesează că nu s-ar mai autopropune să execute penalty-ul. Când Ceauşescu i-a primit la CC şi i-a felicitat a avut următoarea menţiune, „trebuia să-i bateţi după doar 90 de minute”!