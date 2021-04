Li s-a dezumflat mingea

Văzându-i înlăcrimaţi pe tricolorii tineri, Mutu i-a îmbărbătat, le-a spus că e mândru de ei, de dăruirea şi lupta lor, iar la televizor i-a notat chiar cu 9. N-am urcat dincolo de grupe în Europeanul Under 21 din cauza golaverajului, dar am adunat acelaşi număr de puncte (5) precum echipele calificate, cunoscutele reprezentative Under 21 ale fotbalului galonat din Germania şi Olanda. Am reuşit două remize cu şcolile celebre de creştere a vedetelor din Germania şi Ajax, iar pe unguri i-am învins. Un singur gol dacă înscriam nemţilor, of, bara lui Măţan din primele minute, noi mergeam în sferturile de finală.

Germania ne-a dominat, dar nu autoritar cum ne-a sufocat prima reprezentativă nemţească, în final chiar se retrăseseră nemţii tineri în defensivă. Mutu a avut de surmontat câteva handicapuri, la naţionala mare au fost convocaţi chiar aşii tineretului - Man, Mihăilă, Hagi junior, Coman. Alta ar fi fost evoluţia dacă ei puteau juca la Under 21. Şi mai apoi, creierul tinerelului Moruţan n-a prins un vârf de formă. Dar au excelat portarul Vlad, stoperul Paşcanu, Olaru şi Ciobanu. Şi cei cu vorbe veninoase la adresa românilor, cei care ne pişcau să luăm exemplu de la Ungaria să-şi înghită denigrările cu bălării. Să nu uităm că, jucând acasă, naţionala sub 21 maghiară din trei meciuri a încasat trei înfrângeri, cu umilitorul 1-6 de la olandezi, și i-am învins şi noi.

Ce defensivă buimacă au avut tricolorii mari, încât ni se părea că fundaşii naţionalei prime credeau că au ajuns la vestiare, nu că era cazul să-i împiedice de armenii iuţi să facă vraişte în careul nostru. Noroc tot cu senzaţionalul Florin Niţă, iarăşi a plonjat ca un kamikaze şi ne-a scutit a doua oară de vreo 5 goluri sigure. Dacă am aduna şi celelalte 5 parade salvatoare miraculos din derby-ul cu Germania rezultă că portarul cu bun simţ şi seriozitate a evitat 10 goluri ca sigure în defavoarea noastră. Ne-au bătut armenii, care totdeauna erau clienţii naţionalei noastre în a ieşi victorioşi, atacanţii armeni nu s-au intimidat că Cicâldău a marcat două goluri în câteva minute şi ne-au trimis într-o poziţie în grupă în care visăm degeaba la barajul pentru turneul final al Mondialului. Ceva trebuie făcut, căci naţionala mare scârţâie din toate încheieturile. Stilul ofensiv, fără inhibiţii la care năzuieşte Rădoi pare că nu este înţeles de jucători. Dar ce să ne mai văităm noi, când ciulamaua în grupa noastră e totală, iar nemţii, zeii la care ne-am închinat noi, au fost învinşi la ei acasă de Macedonia de Nord!