Luxul afișat al domnului președinte dă apă la moară populismului!

Dimpotrivă, dacă ne referim numai la provocările determinate de austeritatea impusă,de privațiunile și restricțiiile de tot felul cu care societatea românească s-a confruntat în ultimi trei ani, înclin să cred că la cele trei rânduri de alegeri la care electoratul nostru va fi chemat în anul care vine: locale, parlamentare și prezidențiale, bașca alegerile pentru Parlamentul European, curentul populist va câștiga mai multe voturi decât unele partide care au în spate mulți ani de istorie glorioasă. Foarte adevărat, sondajele de opinie dau pe primul loc PSD. Numai că, la din ce în ce mai puține procente, de el și de PNL, se află AUR , partid care, prin mesajele pe care le transmite,ca și prin modul în care se comportă în spațiul public se dovedește a fi unul tipic populist.Adică unul cu multă vorbărie sonoră și cu puține, spre deloc, soluții pragmatice și durabile, de natură să elimine cauzele reale ale inechităților sociale.

Contează mai puțin, pentru o substanțială parte a electoratului, faptul că AUR nu vine cu soluții substanțale și trainice prin care să stopeze efectele multiplei crize cu care ne confruntăm; dimpotrivă, este foarte necesar să ținem seama de fapul că, rând pe rând, partide și coaliții care s-au perindat la guvernare în ultimii zece ani, după ce au promis marea cu sarea, nu au reușit să atenueze costurile sociale ale crizei de sistem a modelului unic neoliberal și, practice, ne-au lăsat cu ochii în soare. Iar dacă ne pregătim să facem- și trebuie să facem!- bilanțul ultimului deceniu,atunci cu siguranță vom ajunge la concluzia că pe primul loc al celor care deschid calea populiștilor către un scor peste medie este însuși președintele Klaus Iohannis!

Recunosc, dacă aș fi postat aceste notații cu trei sau patru ani în urmă, mi-aș fi pus în cap multă lume, oameni de bună credință provenind din principalele categoriile sociale: profesionale, de vârstă, de la orașe și sate și așa mai departe. Cu totul altfel stau, însă, lucrurile la ora actuală, când crește numărul celor care declară că sunt foarte dezamăgiți de prestația președintelui Klaus Iohannis. Astfel, dacă în iunie 2022, adică la jumătatea celui de-al doilea mandat la Coroceni, sondajele îi dădeau președintelui în exercițiu scorul de 27%, un sondaj CURS, efectuat în ianuarie 2023, îi mai acordă doar 16%.

Desigur, vorbim despre președintele Klaus Iohannis, care, potrivit Constituției, nu poate să mai candideze pentru încă un mandat. Asta nu însemnă, însă, că nu trebuie să ne mai intereseze subiectul. Dimpotrivă,putem și trebuie să facem un studiu de caz,adică să vedem care sunt punctele slabe ale celor opt ani și ceva ( nu spun opt ani și „mai bine”,fiindcă numai despre „mai bine” nu este vorba!) , iar acest exercițiu îl vom putea realiza urmărind care sunt principalele așteptări pe care le au românii de la viitorul lor președinte. Astfel, potrivit unui sondaj realizat de firma AtLasIntel, viitorul locatar de la Palatul Cotroceni ar trebui să aibă o imagine bună, să creadă în anticorupție, să aibă un proiect economic coherent și să țină România departe de război. Adică ceea ce nu întotdeuna a reușit să facă președintele Klaus Iohannis măcar până acum !

Îmi mai puteți atrage atenția că, din enumerarea acelor esențiale așteptări pe care populația le are de la viitorul nostru șef de stat nu reies și motive care ar putea să aducă un câștig electoral populismului. Permiteți-mi să îl numesc: luxul sfidător pe care îl afișează, pe zi ce trece, așa numitul președinte al tuturor românilor. A devenit de o jenantă notoritate faptul că, pentru excursiile sale peste mări și țări ale președintelui Klaus Iohannis și ale doamnei sale, se apelează în mod curent numai la serviciile unor companii străine care îi pun la dispoziție aeronave de mare lux, în care, în afară de doamna Carmen, nu încap mai mut de zece- cincisprezece persoane. Subiect, recunosc neplăcut,dar care a erupt în spațiul public după ce o anumită parte a presei a dezvăluit că, pentru turneul în Japonia și Singapore al cuplului prezidențial s-a apelat la serviciile firmei Global Jet din Luxemburg. Plătindu-se, pentru asta, sume impresionante, așa cum au dezvăluit oameni bine informați, dar pe care Administrația Prezindețială a refuzat să le facă publice întrucât sunt secretizate. În baza unei hotărâri de guvern, ea însăși- ați ghicit!- secretizată.

Sincer să fiu, deși am o oareșce experiență profesională, am dar, totuși, dovadă de o mare naivitate și am crezut că, după comentariile defavorabile pe acest subiect, sfetnicii îi vor atrage atenția domnului președinte că, data viitoare, ar fi bine să se apeleze la aeronave a căror închiriere va costa ceva mai puțin. Da*de unde?! Chiar pentru vizita curs de derulare prin Emiratele Arabe Unite domnul și doamna Iohannis, plus însoțitorii, folosec tot un avion din dotarea firmei Global Jet! Avion de lux, bineînțeles, pentru care se vor plăti cam 10.900 de dolari pe zi. Informație pe care mass media nu a obținut-o de la Administrația Prezidențială, ci de la un site de specialitate. Motivul tăcerii oficialilor din Dealul Cotroceni fiind, încă o dată condiția de informație clasificată! Totuși, pentru o corectă, imparțială informare a cititorilor, fac mențiunea că,de data asta, nu este prevăzută decât o escală la Sibiu, față de două escale cum cereau, până acum, uzanțele. Economie serioasă la buget, nu glumă…

Admit că președintele Klaus Iohannis nu este singurul care afișează luxul și că nu este campionul absolut în materie. Sunt,cu siguranță, mulți alți politicieni, de fapt „politicianiști” după cum i-a botezat C.Rădulescu-Motru, care fac treba asta mult mai agresiv și mai des.Specimene pe care,din cțnd în când, ultra-reformata noastră justiție îi albește mai ceva decât curățătoria ,,Nufărul’’. Iar dacă primul om politic al țării,de la care s-ar cuveni să luăm exmplu și învățătură, se comportă așa, ce pretenții să mai aveam de la restul clasei politice?Iar de aici până la ,,nu am pe cine să votez fiindcă toți sunt la fel’’ și, după asta, la populism, ca ultimă soluție, nu mai este decât un pas.

Bine-bine, îmi veți spune, dar ce legătură are toată treaba asta cu prognozele depre ascensiunea AUR, în competițiile electorale din anul viitor? Are importanță, vă asigur. Findcă acest subiect-luxul afișat al domnului (ăncă) președinte-se va afla la loc de frunte în muniția propagandistică a AUR. Luând loc unei realiste analize și unei fezabile oferte electorale dând, în acest fel, apă la mară populismului agresiv și găunos. Nu mă credeți? Amintiți-vă de impactul emotional al antitezei: „Traian Băsescu- popularul versus Adrian Năstase-arogantul”, slogan intens promovat în propaganda electorală de la alegerile prezidențiale din 2014, și îmi veți da dreptate.