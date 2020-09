Mama e filiala lui Dumnezeu pe pământ

I-am reamintit această metaforă născută din sufletul meu, am spus apăsat că există o secvenţă de necontestat, atunci când un om se află într-o situaţie disperată, fără ieşire, el strigă instinctiv, din adâncurile lui: „Of, mama!”. Alte argumente că mama este canalul de legătură al fiecăruia dintre noi cu Dumnezeirea: nici cea mai sofisticată tehnologie modernă n-a putut reproduce laptele sfânt din sânul mamei, prin el mama îi dăruieşte pruncului nu numai viaţă, ci şi imunitate, însoţind totul cu tic-tac-ul liniştitor al bătăilor inimii de mamă ce-şi alăptează puiul, răsărit din fiinţa ei. Cele mai pure, celeste iubiri sunt iubirea de mamă şi de ţară. Nu sunt atinse de interese, hormoni, contracte, sunt iubiri pure şi sfinte. Îi spuneam toate acestea artistei Daniela Gyorfi, venită la Antena Stars cu fiica şi bărbatul ei. Daniela Gyorfi mă privea cu ochi purtând bob de lacrimă, fiindcă ea şi-a condus viaţa după sentimentul iubirii pentru mama ei. Daniela şi cu mama ei s-au avut numai una pe cealaltă, soţul a dezertat şi n-a mai ştiut de ele. O nenorocire s-a abătut asupra celor două, mama a alunecat pe scări, şi-a secţionat coloana vertebrală şi a rămas paralizată pentru tot restul vieţii. A suportat operaţii dificile, fără vreo îmbunătăţire. Daniela, elevă, dormea pe un scaun lângă patul de spital al mamei. Ca doctorii s-o lase lângă mama internată, Daniela le făcea curăţenie, le spăla rufele medicilor. Prima zăpadă o găsea pe Daniela în sandale. A muncit pe rupte, şi-a pus în valoare talentul, a urcat pe scenă şi a fost îndrăgită de public şi acum cântăreaţa culege aplauze. Am filmat-o pe Daniela Gyorfi în apartamentul ei modest pentru emisiunea mea de la Antenă „Vedete în papuci”, când mama ei încă trăia. La un moment dat, Daniela ne-a rugat să întrerupem câteva minute filmarea, s-a dus în camera alăturată să-i aşeze motanul din nou, pe piept, mamei paralizate şi s-o învelească cu pătura. O importantă ziaristă avea o soră cu o boală rară, ţinând-o tot timpul pe tăişul cuţitului ca risc de moarte, trebuia rapid să i se transplanteze un rinichi. În sala de chirurgie, pe două mese medicale alăturate stăteau anesteziate sora bolnavă şi mama lor, mama dăruia rinichiul ce se grefa imediat fiicei.