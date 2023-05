Jurnalul.ro › Editoriale › Mesajul românilor pe care președintele Klaus Iohannis trebuia să îl transmită Regelui Charles al III-lea Mesajul românilor pe care președintele Klaus Iohannis trebuia să îl transmită Regelui Charles al III-lea

Am urmărit, astăzi, și noi, românii, impresionanta ceremonie a încoronării Regelui Charles al III-lea și a Reginei Camilla, eveniment de referință în istoria Regatului Unit și, deopotrivă, al vieții politice internaționale. Și trebuie să spun că, deși nu sunt un monarhist, am rămas profund impresionat de solemnitatea și de înalta rigoare a festivităților care s-au desfășurat în nobila, inegalabila tradiție a Casei Regale Britanice. Firește că m-am bucurat că, la festivitățile care au loc în aceste zile în patria Marelui Will, țara noastră este reprezentată, la cel mai înalt nivel, de către președintele Klaus Iohannis. Alături de care s-a aflat, și de această dată, soția sa.