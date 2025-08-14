Taxa pe colet. Ce înseamnă pentru românii care comandă de pe Temu sau Shein

Această măsură vizează în special coletele comandate de români pe platforme populare. precum Shein, Temu sau Aliexpress, unde volumul a crescut semnificativ, ajungând la aproximativ 225.000 de colete zilnic.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că această taxă va fi implementată în colaborare cu companiile de curierat pentru a acoperi toate coletele care intră direct în România sau prin hub-uri logistice. Totodată, companiile care decid să-și stabilească hub-uri de distribuție în România vor fi scutite de plata acestei taxe.

1,3 miliarde de lei anual din taxa pe colet

Guvernul estimează că din această taxă va încasa circa 1,3 miliarde de lei anual, sumă care va ajunge la bugetul de stat.

Creșterea numărului de colete extracomunitare mici a generat multiple provocări, de la impactul asupra mediului și logisticii, până la dificultăți în verificarea coletelor pentru produse contrafăcute, toate acestea fiind argumente pentru introducerea noii taxe.

Alte măsuri fiscale

Pe lângă această măsură, pachetul fiscal mai include și alte modificări semnificative.

De la 1 ianuarie 2026, capitalul social minim pentru deschiderea unui SRL va crește de la 1 leu la 8.000 de lei, iar firmele existente vor avea două ani la dispoziție pentru a se adapta.

De asemenea, toate firmele vor fi obligate să aibă cont bancar pentru o mai bună trasabilitate a tranzacțiilor, fiind evidențiate problemele actuale cu aproape 700.000 de firme fără conturi bancare, care au datorii de 1,7 miliarde lei la stat.

Totodată, Guvernul pregătește măsuri pentru a limita practicile multinaționalelor care își mută profiturile în afara țării prin diverse metode.

Urmează să fie realizate restructurări importante în administrațiile centrale și locale, cu reduceri de personal estimate la 20% și economii de peste 2 miliarde lei, potrivit observatornews.ro.