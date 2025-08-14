Rezultate Loto 6/49 14 august 2025. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

x close
de Vali Deaconescu    |    14 Aug 2025   •   18:55
Joi, 14 august 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza a fost una uriașă, cu reporturi impresionante la marile categorii, după ce, la extragerile de duminică, 10 august, au fost acordate peste 30.000 de câștiguri însumând peste 2,17 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 14 august 2025:

Loto 6/49: 10, 47, 9, 4, 31, 44

Loto 5/40: 18, 30, 8, 40, 15, 17

Joker: 42, 43, 41, 24, 37 +9

Noroc: 1, 2, 2, 3, 3, 5, 1

Noroc Plus: 1, 1, 3, 3, 7, 5

Super Noroc: 0, 2, 9, 2, 7, 7

La tragerea Loto 6/49 din 14 august, premiul de categoria I a rămas în joc, acumulând un report de peste 20,74 milioane de lei (aproximativ 4,09 milioane de euro). La jocul Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 2,48 milioane de lei (circa 489.300 de euro).

La Joker, miza este și mai mare: la categoria I se înregistrează un report de peste 28,22 milioane de lei (echivalentul a 5,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a, peste 151.400 de lei (aproximativ 29.800 de euro). La Noroc Plus, premiul de categoria I a ajuns la peste 1,38 milioane de lei (peste 272.100 de euro).

În ceea ce privește Loto 5/40, reportul de categoria I depășește 712.200 de lei (circa 140.400 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează peste 44.900 de lei. La Super Noroc, premiul de categoria I este estimat la peste 151.100 de lei (aproximativ 29.800 de euro).

