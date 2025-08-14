Rezultate Loto 6/49 14 august 2025. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 14 august 2025:

Loto 6/49: 10, 47, 9, 4, 31, 44

Loto 5/40: 18, 30, 8, 40, 15, 17

Joker: 42, 43, 41, 24, 37 +9



Noroc: 1, 2, 2, 3, 3, 5, 1

Noroc Plus: 1, 1, 3, 3, 7, 5

Super Noroc: 0, 2, 9, 2, 7, 7

La tragerea Loto 6/49 din 14 august, premiul de categoria I a rămas în joc, acumulând un report de peste 20,74 milioane de lei (aproximativ 4,09 milioane de euro). La jocul Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 2,48 milioane de lei (circa 489.300 de euro).

La Joker, miza este și mai mare: la categoria I se înregistrează un report de peste 28,22 milioane de lei (echivalentul a 5,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a, peste 151.400 de lei (aproximativ 29.800 de euro). La Noroc Plus, premiul de categoria I a ajuns la peste 1,38 milioane de lei (peste 272.100 de euro).

În ceea ce privește Loto 5/40, reportul de categoria I depășește 712.200 de lei (circa 140.400 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează peste 44.900 de lei. La Super Noroc, premiul de categoria I este estimat la peste 151.100 de lei (aproximativ 29.800 de euro).