Rubio spune că Trump speră să pună capăt luptelor la întâlnirea cu Putin

de Redacția Jurnalul    |    14 Aug 2025   •   23:45
Sursa foto: Hepta

Președintele american, Donald Trump, speră să pună capăt luptelor în timpul întâlnirii cu Vladimir Putin, însă însă o soluție cuprinzătoare pentru război va necesita mai mult timp, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, notează SkyNews.

Marco Rubio le-a spus reporterilor „va trebui să existe discuții despre garanțiile de securitate” pentru a se realiza pacea.

El a mai spus că vor trebui să existe discuții despre „dispute și revendicări teritoriale și despre motivele pentru care se luptă”.

„Toate aceste lucruri vor face parte dintr-un ansamblu amplu. (...) Cred că speranța președintelui este să obțină o oarecare oprire a luptelor, astfel încât aceste conversații să poată avea loc”, încheie Rubio.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc vineri, în Alaska.

(sursa: Mediafax)

 

