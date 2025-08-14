Rubio spune că Trump speră să pună capăt luptelor la întâlnirea cu Putin

Marco Rubio le-a spus reporterilor „va trebui să existe discuții despre garanțiile de securitate” pentru a se realiza pacea.

El a mai spus că vor trebui să existe discuții despre „dispute și revendicări teritoriale și despre motivele pentru care se luptă”.

„Toate aceste lucruri vor face parte dintr-un ansamblu amplu. (...) Cred că speranța președintelui este să obțină o oarecare oprire a luptelor, astfel încât aceste conversații să poată avea loc”, încheie Rubio.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc vineri, în Alaska.

(sursa: Mediafax)