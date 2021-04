„Mi-am dat banii pe băutură, pe femei, pe maşini de viteză, restul i-am risipit” 

Formidabilul fotbalist, în rang cu Pele, cu Maradona, anume britanicul George Best, a uitat să spună că a mai risipit şi talentul lui de excepţie. A risipit şi propria viaţă, motiv pentru care a murit la 59 de ani, cam la aceeaşi vârstă cu un alt fenomen, Maradona. Best - culmea, îl chema Best, cel mai bun - s-a născut în frământatul Belfast şi a uimit fotbalul englezesc, pe suporterii celebrului Manchester United, dribla năucitor, marca goluri care ridicau tribunele, dar fugea pe geamul toaletei, păcălindu-şi bodyguarzii şi absenta de la antrenament 4 zile. Revenea la meci şi dribla toată echipa adversă. Bea cu nemiluita, se culca cu Miss World, cu Miss Canada şi făcea în viaţa lui o vraişte. Frumuşelul cu plete George Best era adulat de spectatori, englezii îl alintau „al Cincilea Beatles”! Îi ţâşneau din gură şi replici de un umor nebun: „Tare greu e să te laşi de băutură şi de femei, au fost cele mai grele 20 de minute din viaţa mea!”. Alte vorbe de umor irezistibil ale lui George Best: „E dificil să alegi între a înscrie un gol faimos şi a mă culca cu o Miss, eu le-am avut pe amândouă”. Medici celebri au făcut eforturi uriaşe să-l salveze, i-au grefat un nou ficat, dar l-a distrus cu băutura şi pe acesta şi a murit cu organele prăbuşite ca la domino.

Îi şarja cu umor pe ceilalţi fotbalişti cu cotă: „Beckham nu ştie cu piciorul stâng, nu loveşte bine mingea cu capul, nu marchează goluri. În rest, e un fotbalist bun!”. Despre Paul Gascoigne, alt englez cu talent mare înecat în alcool, Best zicea: „Am spus că Gascoigne are IQ-ul mai mic decât numărul de pe tricou, când m-am întâlnit cu el. Gascoigne m-a întrebat ce e ăla IQ!”. Şi culmea, acest fotbalist inegalabil, Best, n-a jucat niciodată în selecţionata Angliei sau a Irlandei de Nord! Ca şi în alte cazuri de genii, în destinul lui George Best a lucrat un vierme blestemat care i-a prăbuşit viaţa. După vârtejurile de neoprit din soarta lui, când irepetabilul George Best a fost întrebat ce regretă din viaţa lui pustiită, a răspuns: „În 1971, am executat un penalty în stânga portarului lui Chelsea, a plonjat şi mi-a apărat şutul, regret tare că n-am şutat în dreapta portarului!”.