Uitați-vă bine la Moș Crăciun, că nu se știe dacă mai apare la anul. Când îl căutau comuniștii, s-a deghizat în Moș Gerilă și a scăpat, dar acum a pus ochii pe el UE și e mâncat.

European vorbind, Moș Crăciun nu există. Conform noilor linii trasate de UE în domeniul comunicării, el ar trebui să se numească Senior Sărbătoare. Adică o persoană în etate (dar fără trimiterea brutală la vârstă), care prestează o activitate de livrare tip Glovo, o singură dată pe an (dar fără a menționa data, legată incorect politic de populația majoritară).

Teoretic, fiind eliberat de constrângerile religioase, Senior Sărbătoare ar putea veni și în seara de 24 iulie, și de Black Friday. Practic, însă, activitatea lui în sine este o sfidare la adresa Bruxelles-ului.

În primul rând, obiceiul său de a împărți copiii în buni și răi, pe lângă componenta discriminatorie, îi atrage și un infringement pe Justiție. Iar faptul că se deplasează cu un vehicul propulsat de animale rumegătoare, care degajă gunoi de grajd, încalcă Pactul verde european.

Dar marea lui problemă este marfa. Să nu ne copilărim: Senior Sărbătoare face afaceri pe bani grei europeni. Vă și spun cum o s-o sfârșească. Pe la jumatea coșului, prins în flagrant de Parchetul lui Kovesi.

oH! oH! oH!