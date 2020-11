O strălucită victorie a promotorilor idealurilor României Europene

Miercuri, președintele Klaus Iohannis a promulgat, la termenul limită admis de Constituție, legea prin care ziua de 4 iunie, Ziua Tratatului de la Trianon, este declarată sărbătoare națională. „Statul român - a declarat după promulgarea legii senatorul Titus Corlățean,inițiatorul ei, alături de Șerban Nicolae - va putea să marcheze,astfel, în mod oficial și cu demnitate, de acum înainte,ziua de 4 iunie ca dată a recunoașterii internaționale a unirii Transilvaniei cu România”.

Din păcate,sub apăsarea dureroaselor împrejurări pe care țara și oamenii ei, le traversează în aceste vremi tulburi,evenimentul nu s-a putut bucura de o mediatizare pe măsura importanței sale,mai ales în condițiile în care este bine știut că această lege a fost obstrucționată și contestată vehement dar nu și cu argumente temeinice de natură juridică, istorică sau diplomatică. De aceea am considerat că sunt necesare câteva comentarii.

În primul rând, textul legii a fost elaborat ținând seama de argumentele oferite inițiatorilor și promotorilor săi de substanțialele dezbateri asupra circumstanțelor geopolitice în care au fost negociate prevederile Tratatului, a rolului determinant al factorului militar și factorului diplomatic în recunoașterea internațională a unirii românilor. Un rmerit deosebit în acest sens, revine Fundației Europene Titulescu, prestigioasă entitate a mediului diplomatic și științific,valoros laborator de analiză și de creație novatoare, iar o remarcabilă sinteză în această ordine de idei o reprezintă numărul 1 pe acest an al revistei „Perspective”, consacrat Tratatului de pace de la Trianon și realizat în coordonarea lui Ionuț Cojocaru. O contribuție determinantă la inițierea și realizarea acestor substanțiale demersuri a avut, și de această dată, mentorul și președintele fundației,prof.univ.dr. Adrian Năstase. În plus, demersurile consistente ale Fundației Europene Titulescu în sprijinul instituirii Zilei Tratatului de la Trianon sunt într-o emoționantă consecvență cu învățăturile magistrului său, Nicolae Titulescu- „omul care a adus România în Europa și Europa în România”-, și care, în 1920, a făcut primii pași pe arena diplomației europene odată cu numirea sa ca delegat la Conferința de pace de la Paris, la propunerea lui Take Ionescu.

Pentru breasla gazetarilor , acești neobosiți „istorici ai clipei”, și pentru uniunea sa de creație reprezentativă, UZPR, promulgarea acestei legi reprezintă un efectiv motiv de bucurie și de satisfacției, cu atât mai mult cu cât reprezentative personalități ale presei noastre scrise și audiovizuale a susținut-o încă de când a fost lansată în dezbatere publică. Pentru ca, atunci când președintele Klaus Iohannis a refuzat să o promulge și retrimis-o Parlamentului, UZPR și-a exprimat, în mod public, dezacordul și i-a cerut președintelui să își revizuiască atitudinea și să ia singura decizie corectă.

Avem,așadar, toate motivele pentru ca să salutăm promulgarea Legii privind Ziua Tratatului de la Trianon și,deopotrivă,pentru a fi în deplin acord cu emoționantele cuvinte ale senatorului Titus Corlățean:”Există acolo sus un Dumnezeu al Românilor care veghează”.