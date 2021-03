Orfanul din Chiajna a blocat năvala nemţilor

Plonjoanele de kamikaze ale lui Florin Niţă au barat o posibilă ploaie de goluri. Portarul român a ferecat poarta tricoloră în faţa unor nemţi care pasau şi asaltau careul nostru cu o dezinvoltură caracteristică marilor echipe. Torent de ocazii de gol, dar Niţă NU şi NU, respingea şuturile miraculos. Cumsecadele Florin Niţă a fost autorul scorului minim cu care ne-a învins celebra formaţie a Germaniei, un singur gol pierzător când diferenţa de clasă se vedea în orice şarjă a nemţilor. Nu am ieşit cu obrazul înroşit, n-am încheiat meciul cu fruntea jos, am terminat chiar în atac, era cât pe ce să-i egalăm pe maeştrii de milioane multe din reprezentativa germană. Şi asta pentru că portarul nostru, băiatul de bun simţ şi cu vorbe la locul lor, Niţă, a apărat senzaţional. L-au lăudat ziarele germane, a spus cuvinte frumoase despre el cel mai bun portar al lumii, Neuer, nimeni n-a bănuit că ne va salva onoarea veşnica rezervă Florin Niţă. Căruia i-au dat lacrimile în interviul de după partida teribilă, a lăcrimat recunoscând că doar soţia l-a încurajat tot timpul. În soarta lui deloc uşoară, Florin Niţă a rămas orfan de mic, tatăl i-a murit când avea doar 5 ani, mama a fost ţintuită la pat şi apoi s-a stins şi ea. Copilul sărac din Chiajna, orfan, mergea tremurând de frig la muncă fără nici o rudă, fără nici un ban. A lucrat la ambalarea de cozonaci, îl deplângea pe orfan toată comuna. La 19 ani a întâlnit-o pe soţia lui, care i-a fost sprijin necondiţionat. Mirel Rădoi, ceva mai prudent, a etalat totuşi curaj, am păstrat totuşi doar acel firav 1-0, deşi nemţii şi-au creat vreo 9 ocazii. Rădoi a imprimat şi în derby-ul grupei o atitudine care nu e de rudă săracă. Deşi a evoluat cu Camora, nu mână moartă, ci picioare moarte, cu doi închizători Stanciu şi Răzvan Marin, de profil ofensiv recunoscut şi mici de statură. Mai bine a jucat Chiricheş, care a gafat mai puţin şi iarăşi a dat o pasă deşteaptă pentru raidul tăios al vitezistului Mihăilă. Acum trebuie neapărat să-i învingem pe armeni la ei acasă, nu e o bagatelă, căci s-au remarcat. Oricum, pericolul pe care echipele ce înfruntă Germania de a se face de râs l-am fentat.