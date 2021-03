Palpitaţii cu crampoane

Am ajuns la fibrilaţii, d-alea de aleargă inima în galop, mai ales că zeci de minute cordul fredona calm „fotoliul din odaie”, aveam tabela de scor liniştită când, deodată, am strigat: „inimă, nu fi nebună!”, fiindcă plezirismul şi neatenţia jucătorilor români le-au deschis uşa adversarilor să ne strice mulţumirea. Tricolorii mari îi conduceau cu 2-0 pe macedonenii îndrăzneţi, dar parcă au plecat de-acasă lăsând cheia în uşă să intre cine are chef de furat tot. Abia, abia, inspiraţia lui Hagi junior a strecurat iarăşi mingea în plasa echipei lui Pandev, consfinţind victoria care nu ne mai luase demult de braţ. Iar puştii lui Mutu, parcă anesteziaţi de scorul favorabil le-au permis ungurilor să ne egaleze cu un om mai puţin, dar până la urmă asaltul treziţilor români a readus cele trei puncte.

S-a dovedit că am făcut rost şi la naţionala mare, şi la cea tinerică de fotbalişti ofensivi, inspiraţi şi jongleri, cu golul în şireturile ghetelor, dar în defensivă stoperii pierd întrecerea de bază, de încasează scatoalce fără să înţeleagă ce se întâmplă. Veteranul Chiricheş, după pasa superbă în ofensivă, din care a înscris spectaculos Tănase, în apărare a încurcat mai toate borcanele, le ataca pe cele cu zacuscă crezând că sunt cu gem, iar Ciubotariu părea atins de cataractă, nu mai observa adversarii de care trebuia să stea lipit ca marca de scrisoare. Ca o remarcă, lăudatul în Europa, vedeta de la Praga, Stanciu, a jucat anemic în naţionala mare, unde trebuia să fie marele regizor. Multă vreme le-am reproşat lui Piţurcă, lui Iordănescu Puiu că ne plictisim, naţionalele conduse de ei jucau prea închistat, prea cu lacăte. Acum, însă, pofta nestăvilită de ofensivă a lui Rădoi pare cam aventuristă, uităm că mai trebuie să ne păzim atent tranşeele şi încasăm goluri care anulează raidurile iuţi şi spectaculoase ale viteziştilor Mihăilă, Man, Tănase, Hagi, Moruţan. Nici chiar cu fusta în cap nu trebuie să evoluăm. Apropo de gălăgia făcută în jurul fabricatului rasism pus în cârca arbitrului Colţescu, s-a „developat” jignirea scoţienilor la adresa lui Stanciu în partida cu Slavia, l-au tot făcut „ţigan”, iar la Budapesta, tinereii naţionalei under 21 s-au nărăvit şi ei, numindu-i pe tricolorii români de tineret tot „ţigani”.