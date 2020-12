Pentru alegeri-lapte și miere la tot cartierul

Până să bage votul în urnă, cetățeanul cu mască este momit de partide cu promisiuni aruncate din car. Dacă citim programele de guvernare ale celor doi mari competitori - PSD și PNL - vedem ce viitor de aur are România, indiferent care dintre cele două „ciume” - roșie sau galbenă - va fi la butoane în Palatul Victoria. Fostul premier Grindeanu, care a pornit în 2016 să pună în operă programul PSD, știe ce greu se pot duce promisiunile electorale spre materializare. Acum, la o nouă „rundă” de alegeri, PSD are ca țintă o accentuare a programului social, caracteristic ideologiei social-democrate, ca o reparare la eșecul guvernării liberale din ultimul an, timp în care a lovit populația la buzunare și a aruncat la coș mărirea pensiilor și a alocațiilor. Ca atare, reperele programului de guvernare al PSD pentru 2021-2024 se bazează pe o revenire a dinamicii anuale de creștere a PIB la 4,4 %, și o ridicare a veniturilor bugetare la 33,7%. Creșterea substanțială a salariului minim, legat de salariul minim european și o ridicare a punctului de pensie la 2.340 lei, față de nivel blocat de guvernul Orban la 1.442 lei, sunt promisiuni tentante pentru electorat.

Liberalii vin la secțiile de vot cu marmitele și mai pline cu lapte și miere. Punctele lor forte nu sunt la pensii, unde „dau” o creștere de 46 la sută față de 2019, și nici la salariul mediu net de 1.000 de euro. Promisiunile gata să plesnească de superoptimism sunt livrate la capitolul infrastructură. 970 km de autostrăzi și drumuri rapide, puși în exploatare prin programul de guvernare, vor face bucuria șoferilor care se vor buluci să intre cu camioanele spre urne.

Minunatele programe de guvernare sar peste realitatea prezentă și prognozele sumbre pentru 2021. Valul trei al pandemiei îți arată colții iar vaccinul-„minune” nu va putea scoate economia din criză. Partidele, în drumul spre putere, adoptă rețeta cuplurilor rodate: minte-mă frumos!