Propagandiștii antivaccin, mai talibani ca talibanii

Propaganda antivaccin a reușit să dilueze ritmul de imunizare prin principalul remediu existent. Sociologii fac studii pentru a diseca motivele faliei dintre vaccinați și nevaccinați. În Franța, țara lui Pasteur, părintele istoric al vaccinurilor, 16 la sută din populație declară că nu se va imuniza prin vaccin. Proporția este mai mare la femeile sub 35 de ani, iar după nivelul de educație, cei cu studii elementare predomină. Cu cât se coboară pe scara socială, crește opoziția la vaccinare, arată studiul care a intervievat 80.000 de francezi. În același timp, amploarea manifestațiilor împotriva restricțiilor impuse ca protecție la răspândirea virusului Covid-19 are un mesaj clar antiguvernamental, deși participanții refuză în general să considere protestul ca având semnificație politică. Introducerea pașaportului verde în UE a avut efect de bumerang. Conceput pentru a fluidiza transportul aerian și turismul în sezonul vacanțelor, el este prezentat de propagandiștii antivaccin ca un element de discriminare, de restrângere a libertăților individuale. Se merge, după un punctaj bine coordonat transfrontalier, până la a prezenta „discriminarea” ca fiind desprinsă din arsenalul nazist sau, și mai aberant, cu elemente de segregare rasială care au declanșat acum două secole războiul civil din Statele Unite. Vaccinarea obligatorie a cadrelor medicale, măsură luată în Franța în pachetul de măsuri preventive pentru valul 4, impulsionat de Delta, a creat o furtună mediatică și în Micul Paris. La București s-au organizat proteste fără mari participări, ca și când măsura ar fi fost deja aplicată în România. Prin mesaje publice se ,„injectează” în populație chemarea la boicotarea mall-urilor care ar cere la intrare certificat de imunizare. Apelul este cam ilogic: cine va boicota mall-urile, cei care au acces fără restricții sau cei nevaccinați, care oricum nu ar putea intra? Desigur că restricțiile nu sunt bine primite, mai ales pe un fond de consecințe economice directe negative pentru o serie de domenii. Potrivit Eurostat, România se află între țările cu pierderi semnificative de ore de muncă în cele 18 luni pandemice. De aici se alimentează „bazinul” celor nemulțumiți de gestionarea pandemiei, lăsați fără măsuri de compensare pe măsură. O altă realitate statistică, dramatică, este însă scăderea speranței de viață sub presiunea pandemiei Covid-19. România a înregistrat în 2020 o reducere a speranței de viață cu un an și jumătate. Cred că de aici ar trebui să pornească dialogul dintre propagandiștii antivaccin și cei care conduc campania de imunizare. Comunicarea este acum un șir de acuze rostite cu fanatism talibanic.