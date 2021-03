Românii, vedete la Parma precum la Brescia

Patronul american al echipei Parma, cel care a negociat direct deschizând larg buzunarele pentru a-i aduce pe Denis Man şi Mihăilă, este încântat de cei doi tineri români, care prin starturile lor de Formula 1 au învins Roma. Bogătaşul american a plătit 13 milioane de euro plus bonusuri pe Man şi 8,5 milioane pe vitezistul Mihăilă de la Universitatea Craiova. Satisfăcut de extremele româneşti de la Parma, patronul american intenţionează să le mai aducă un român, un mijlocaş care să fie rampa de lansare a celor doi talentaţi atacanţi, a pus ochii pe Cicâldău de la Universitatea Craiova sau pe Răzvan Marin de la Crotone. Dacă acest trio va deveni filonul revitalizant al Parmei, care simte pericolul retrogradării din prima ligă a Italiei, se conturează un nucleu românesc amintind de lăudata „colonie” românească de la Brescia. În 1992-1993, Mircea Lucescu, instalat antrenor la Brescia, a adus floarea fotbaliştilor tineri români, pe deja renumitul Gică Hagi, Florin Răducioiu, Neluţu Sabău şi Dorin Mateuţ. Mica echipă Brescia juca frumos cu vedetele româneşti între titulari, sub bagheta inteligentului antrenor Lucescu, alintat Il Luce. Gică Hagi era dezamăgit de unele sforării de la Real Madrid, prin lucrături subterane, nu mai era titular, se îngrăşase, elanul îi scăzuse la cote alarmante. Mircea Lucescu i-a propus să vină la Brescia şi mi-a reprodus cuvintele cu care l-a scos din letargie: „Am să te alerg, am să te muncesc până mă vei urî, dar vei fi strălucitor la Mondialul din America!”. Şi aşa s-a întâmplat, Gică Hagi a ajuns în vârf de formă la turneul final al Mondialului din America în 1994, iar specialiştii lumii l-au declarat cel mai complet jucător al planetei.

După acest succes, Hagi a fost achiziţionat de celebra Barcelona. După evoluţiile bune la Mondial, dar şi la Brescia, Florin Răducioiu a fost transferat la Milan. Excelent a jucat şi Neluţu Sabău care, prin notele mari obţinute la Brescia, a fost declarat cel mai bun mijlocaş dreapta din campionatul Italiei. S-a vorbit frumos şi de Dorin Mateuţ, plecat şi el cu laude de la Brescia la Zaragoza. Il Luce a făcut minuni cu fotbaliştii români evidenţiaţi şi în cel mai pretenţios campionat al Europei.