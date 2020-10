Să fie alegeri, chiar de ar fi să piară lumea!

Ieri, deputatul liberal Florin Roman a rostit, de la tribuna Parlamentului, o frază care,numai auzind-o, ne-au trecut fiori reci pe șira spinării: „Cu ajutorul dumneavoastră și a bunului Dumnezeu, vom avea cât mai puține probleme și cât mai multe victime”. Frază care se vroia a fi un omagiu adus lui Raed Arafat pentru un proiect de act legislativ referitor la starea de urgență dar a sfârșit prin a fi o gafă sinistră! Așa aș fi crezut și eu, însă, după ce am luat cunoștință că, în ultimele două zile, în țara noastră au fost înregistrate 107 decese, iar numărul total al victimelor Covid-19 se ridică la 6.681, înclin să cred că, și de această dată, se adeverește zicala cu și despre „gura păcătosului care adevăr grăiește”.

Avansez această suspiciune rezonabilă având în vedere faptul că nici în cea mai neagră zi de la declanșarea pandemiei în țara noastră pseudo-președintele Klaus Iohannis- printre ai cărui neobosiți agitatori-propagandiști este Florin Roman- , în simulacrul de conferință de presă de asta seară, nu a admis ca data alegerilor parlamentare să fie schimbată. Deși sunt tot mai mulți cei, care invocă drept argument decisiv creșterea alarmantă a ratei de îmbolnăviri și de decese cauzate de pandemie și cer să se ia decizia menționată. I s-a raportat, sunt convins, acest fapt chiriașului din Dealul Cotrocenilor, dar replica a fost categorică: „O democrație nu funcționează fără alegeri. Am spus aceste lucruri și înainte de alegerile locale și am pledat pentru organizarea lor. Am văzut cu toții că a funcționat rezonabil de bine și nu au fost incidente epidemiologice”. Pentru ca, astăzi, să declare că „deocamdată, situația nu ne duce cu gândul la o carantină sau la un lokdown”. De unde și decizia fără drept de apel:”Alegerile vor avea loc pe 6 decembrie”.

Trec, din motive de elementar respect față de limba română, peste expresia „rezonabil de bine”, dar nu pot face același lucru și cu afirmația că, după alegerile locale, nu au fost „incidente epidemiologice”. Dimpotrivă, după cum ne aducem cu toții aminte, în această perioadă s-a înregistrat o îngrijorătoare creștere a numărului de persoane infectate cu Covid-19, ca și a numărului de decese. Situație pe care oficialitățile au aruncat-o în cârca celor care au ținut să își serbeze victoria sau ca să își înece amarul, la petreceri, încălcând, și unii și alții, restricțiile în vigoare. Ne întrebăm și, la rândul nostru, să întrebăm mai sus, ce garanții au, Klaus Iohannis și băieții lui, că situația nu se va repeta în cazul în care alegerile parlamentare se vor ține pe 6 decembrie, deși, deocamdată, se înregistrează o creștere galopantă a îmbolnăvirilor și a deceselor? Iar, dacă le au, de ce nu le fac publice? Răspunsul nu poate fi decât unul: nu le-au făcut publice pentru că nu le au! Și nu le au pentru că aceste garanții nu există!

De ce se încăpățânează,atunci, Klaus Iohannis ca parlamentarele să se țină pe 6 decembrie?Foarte simplu, pentru că dorește cu strășnicie ca, la aceste alegeri, PSD, față de care nutrește o ură neîmpăcată, să piardă și, după aceea, să dispară din prim planul scenei politice. Așa după cum, acest personaj pe care numai președinte al tuturor românilor nu îl putem numi, este pur și simplu timorat de ideea că, în cazul în care alegerile se vor ține la primăvară, cotele de nemulțumire ale alegătorilor vor fi nimicitoare pentru formațiunile care gravitează pe orbita sa.

Bineînțeles că nici Klaus Iohannis și nici partizanii săi nu vor recunoaște lucrul acesta. Dimpotrivă, clamează că prăbușirea PSD-ului reprezintă numai și numai un act de dreptate, de justiție absolută. De aceea, nici să nu ne mai mire dacă trâmbițând că trebuie, cu orice risc, să avem alegeri pe 6 decembrie, asemenea propagandiști ne vor duce cu gândul la Seneca, de la care am aflat dictonul guvernatorului Piso:”Să se facă dreptate, chiar de ar fi să se prăbușească cerurile!”.Dicton pe care Ferdinand I de Habsburg l-a transformat în: „Să se facă dreptate, chiar de ar fi să piară lumea!” Pentru ca Hegel să îl rescrie astfel:”Să se facă dreptate, ca să nu piară lumea!”

Foarte adevărat, autorul „Bazelor filosofiei dreptului”nu putea anticipa că, în România anului 2020, cineva care dorește a fi recunoscut ca descendent al spiritualității germane va înțelege prin „dreptate” suprimarea cu orice preț a adversarului său politic și, pentru asta, impune ca alegerile să aibă loc pe 6 decembrie.

Deși, Doamne apără și păzește!, acest preț va fi să mai piară multă lume.