Sacul, peticul și batista pe țambal

Duși,de–acum, cu gândul la pericolul creșterii amenințării pandemiei, s-ar prea putea să nu mai dăm o prea mare atenție unei știri de ultimă oră din care rezultă că, ieri, marți 6 octombrie, la sediul Biroului Electoral al Sectorului 1, a fost găsit un sac cu rechizite și voturi. Luați, vă rog, bine aminte la cronologia evenimentelor, acest sac a fost găsit- absolut întâmplător, desigur!- la mai bine de o săptămână de la alegerile din 27 septembrie și la câteva zile bune după ce, în mod oficial, Clotilde Armand a fost declarată primarul ales al sectorului 1 al Cetății lui Bucur Ciobanu! Simplă coincidență,desigur, dar care ne dovedește, o dată mai mult, că trăim în țara care i-a dat pe Caragiale și pe clasicii literaturii absurdului Urmuz și Eugene Ionesco.

Sincer să fiu, am citit știrea încă de aseară, dar, așa după cum am învățat în cei mai bine de cincizeci de ani de presă pe care îi am la activ, am așteptat ca ea să fie confirmată din trei surse diferite și numai după aceea să o comentez. Asta cu atât mai mult cu cât primul semnal despre absolut stupefianta întâmplare a fost dat de către Daniel Tudorache,cel declarat, în mod oficial, perdantul scrutinului de duminica trecută. Fapt care, bineînțeles, putea ridica unele semne de întrebare asupra obiectivității (dacă nu chiar a veridicității!) veștii. Dar, după ce știrea a apărut pe mai multe canale, citându-se și comentariile lui Daniel Tudorache, cred că nu mai avem motive să punem la îndoială veridicitatea sa. Urmând ca, în cazul în care se va adeveri că în sac se găseau nu numai niște rechizite ci, mai ales, buletine de vot pentru PSD și pentru ALDE, să se redeschidă discuția despre corectitudinea organizării, desfășurării și validării alegerilor din sectorul1. Sau, de ce nu?, în municipiul București.

Acestea erau, gândurile pe care am dorit să le împărtășesc cititorilor și prietenilor despre știrea- surpriză pe care am aflat-o ieri. Situație care a fost foarte serios agravată ulterior. Astfel, dacă, inițial, aflasem că, după un apel la 112, cazul urma să fie preluat de către Poliție și că se vor efectua cercetări, Mihai Drăgan, avocatul lui Daniel Tudorache, a declarat presei că președintele BES1 a refuzat să predea oamenilor legii sacul cu buletinele de vot. Așa că polițiștii veniți la fața locului s-au mulțumit să întocmească un proces verbal. În care au consemnat ce anume?Mister! Situație care nici nu ar mai trebui să ne mai mire, cunoscută și răs-cunoscută fiind maniera în care, cam aceleași autorități, au tratat contestațiile lui Daniel Tudorache și ale PSD. Contestații care vizau tocmai profund incorecta gestionare a procesului electoral (și) din sectorul 1.

Așa că, în loc ca rezultatele investigării acestui nou și revoltător caz să devină peticul care lipsea sacului în care au fost aruncate contestațiile despre care am vorbit, luăm trebuie să luăm act că acest petec nu a fost decât o batistă pe țambal. Batistă care să închidă, în mod definitiv și irevocabil, discuția.