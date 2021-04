Sergiu Nicolaescu ar fi împlinit 91 de ani

Şi Amza Pellea, tot în aceste zile de aprilie, ar fi împlinit 90 de ani. Despre Amza, Sergiu Nicolaescu îmi spunea că este cel mai înzestrat actor de film pe care l-a întâlnit din lista lungă de vedete şi internaţionale, cu care s-a intersectat în cele 75 de filme regizate de el, jumătate pentru Germania. Sergiu Nicolaescu se confesa în emisiunea mea că şi-a iubit cel mai tare Mama şi Ţara. „Mama a luptat ca cercetaşă alături de Ecaterina Teodoroiu pe frontul de la Jii, Ecaterina ne-a fost chiriaşă în casa noastră de la Târgu Jiu. Mama îmi dădea să sug la sân şi îmi cânta cântece patriotice. Mi-am propus să nu pierd nicio pagină eroică a istoriei noastre pe care să n-o transpun în filmele mele!”. Şi s-a ţinut de cuvânt, a realizat: „Dacii”, „Mihai Viteazul”, „Mircea”, „Războiul de Independenţă”, „Mărăşeşti”, „Noi cei din linia-ntâi”, „Ziua Z”, „Oglinda”, a ecranizat mari romane, „Ultima noapte de dragoste, prima noapte de război”, „Ciuleandra”, „Felix şi Otilia”, „Osânda” etc. Dintr-o lungă listă de vedete internaţionale propuse să-l joace pe Mihai Viteazul, a fost ales el, a şi filmat scene de bătălie cu el în fruntea oştirii române, apoi şi-a dat seama că cel mai potrivit pentru Voievodul Întregitor ar fi Amza Pellea şi a purces de la zero. Tot în emisiunea mea mi-a răspuns la întrebarea cine a fost modelul comisarului Moldovan: „Unchiul, fratele mamei, comisarul Cambrea, în amintirea lui port pantofi fără şiret, care-i plăceau, a făcut comisarul celebru Cambrea puşcărie politică la canal!”. Şi Sergiu Nicolaescu a istorisit în premieră o întâmplare cutremurătoare cu unchiul lui, comisarul Cambrea. Se îmbrăca sport, iubea maşinile de viteză şi femeile frumoase, ca-n film, comisarul unchi se plimba pe Calea Victoriei când un tinerel slăbuţ a fugit pe lângă comisar rugându-l să-l aresteze două zile. Mirat, unchiul comisar l-a băgat la beci cum îi era vrerea, tinerelul era comunist ilegalist, dar şi turnător la Siguranţă, cerea în puşcărie câte două zile ca să-şi scrie liniştit turnătoriile. Comunistul, aşa-zis ilegalist, dar informator a avut ghinionul să-şi scrie turnătoriile două zile la Jilava când comandoul legionar i-a împuşcat în celule pe politicienii ţărănişti şi conservatori şi la grămadă a încasat şi el un glonţ. După venirea bolşevicilor la putere, fratele falsului ilegalist l-a considerat vinovat pe unchiul comisar al lui Nicolaescu şi comisarul Cambrea a făcut puşcărie la canal, iar când a ieşit n-a apucat să vadă nici un film de-al lui Sergiu cu comisari, întruchipaţi după modelul unchiului comisar din realitate.