Vai de capul nostru!

Scenariul negativ prognozat de epidemiologi se afirmă nu doar ca o variantă de lucru, ci una reală. Din motive legate strict de decidentul politic din executiv, pragurile de la care cifrele de infectați au crescut brusc au fost atinse. Proverbul ,,Cine nu dă cu capul de pragul de sus nu-l vede pe cel de jos” nu i-a ajutat pe guvernanți să înțeleagă riscurile majore pe care și le-au asumat în cascadă. Deschiderea școlilor și alegerile au consecințe dramatice, care obligă acum la revenirea unor restricții mai dure. Domeniul HoReCa, sacrificat după blocada din luna martie, începuse să-și revină, dar acum este aruncat iar în postura de principală victimă. Sute de mii de oameni, buni și dornici de muncă, sunt aruncați în starea de asistați sociali, cu șanse minime să găsescă posturi echivalente.

Problemele cele mai complicate sunt însă în sistemul de sănătate. Presiunea extraordinară pe cadrele medicale din linia întâi, care suportă de șapte luni stresul maxim, își spune cuvântul. Soluțiile nu se arată. Lipsa de viziune, chiar indolența responsabililor din Ministerul Sănătății, care au refuzat să asculte vocile lucide ale unor specialiști de marcă, anihilați sau excluși de la actul de decizie și consultanță, își arată roadele. Refuzul premierului Orban, aflat total la remorca Palatului Cotroceni, de a remania echipa ministerială produce pagube cu consecințe grele pentru populație și starea de siguranță a statului.

Medicii și asistenții anunță acțiuni de protest. Greva japoneză este un avertisment pe care guvernul nu-și poate permite să-l ignore. Nu mai este vorba doar de drepturi salariale, sporuri neonorate, norme de protecție a personalului din spitale. Sindicaliștii solicită măsuri de fond, amânate de multe guverne, dar ajunse acum în punctul critic, în care nu mai pot fi ascunse sub preș.

Pentru PNL și Klaus Iohannis cele mai grave probleme pălesc față de prioritatea pe care o acordă alegerilor parlamentare. Așa cum în martie toate eforturile lor erau concentrate spre alegerile anticipate, ignorând pandemia, acum revine ideea fixă a alegerilor cu orice preț până la finele anului. Morți, copți, trebuie să mergem la vot, să schimbăm parlamentul, pentru a-i oferi lui Iohannis toate pârghiile pentru a domina autoritar peste România!

Sunt în pregătire noi legi ale justiției, care vor să accentueze controlul politic asupra magistraților și să emasculeze CSM de prerogative. Voci lucide din magistratură anunță pericolul revenirii influenței serviciilor de informații în justiție. Vremea protocoalelor secrete nu a trecut, ele pot fi reluate în forme noi. Iohannis a cerut noi legi și pentru serviciile de informații, reglementări necesare, dar care sunt puse sub semnul urgenței când prioritatea ar trebui să fie acordată salvării vieților puse sub spectrul mortalității crescute. Vin vremuri grele, cum spunea Streinu-Cercel, va fi vai de capul nostru! Dar nu numai din cauza COVID-19!