12 miniserii pe Netflix potrivite pentru fiecare zodie

Berbec (21 martie – 19 aprilie): „Crazyhead”

O bijuterie ascunsă pentru Berbec, „Crazyhead” este un serial plin de acțiune, cu o notă de umor și groază. Este vorba despre două femei care dau cu piciorul în fundul unui demon, în timp ce se ocupă de viața lor personală. Este un serial energic și îndrăzneț, la fel ca un Berbec.

Taur (20 aprilie – 20 mai): „The Eddy”

Taurul va aprecia „The Eddy”, o dramă muzicală plasată la Paris, care se învârte în jurul unui club de jazz și al proprietarului acestuia. Este bogat în experiențe senzoriale, cu accent pe muzică, dragoste și complexitatea vieții, făcând apel la dragostea Taurului pentru artă și stabilitate.

Gemeni (21 mai – 20 iunie): „Colateral”

Gemenii ar putea găsi „Collateral”, o miniserie britanică dramă criminală, intrigant. Este o narațiune complexă care explorează partea întunecată a Londrei printr-o investigație a unui detectiv despre o crimă aparent întâmplătoare, făcând apel la curiozitatea și dragostea Gemenilor pentru puzzle-uri.

Rac (21 iunie – 22 iulie): „State of Happiness”

Pentru Rac, „State of Happiness” este o scufundare frumoasă și profundă în viețile a patru tineri din Norvegia în timpul boom-ului petrolului din anii 1970. Este vorba despre creșterea personală, familie și dragoste, reluând aprecierea Racului pentru profunzimea emoțională și conexiune.

Leu (23 iulie – 22 august): „Feel Good”

Leii s-ar putea bucura de „Feel Good”, o serie semi-autobiografică despre dragoste, dependență și căutarea identității. Amestecul său unic de umor și inimă oglindește personalitatea vibrantă a Leului și dragostea lui pentru poveștile care ating atât triumful personal, cât și lupta.

Fecioară (23 august – 22 septembrie): „Unbelievable”

Fecioarele care apreciază atenția la detalii și narațiunile ce provoacă gândirea ar putea fi atrase de „Unbelievable”, o serie care abordează ancheta unui violator în serie. Se bazează pe evenimente adevărate, punând accent pe teme de dreptate și rezistență.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie): „Criminal: UK”

Balanțe ar putea găsi „Criminal: UK” convingător. Amplasat în limitele unei săli de interogatoriu a poliției, se adâncește în negocierile intense dintre agenții de aplicare a legii și suspecți, făcând apel la fascinația Balantei pentru echilibru, dreptate și psihicul uman.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie): „The Devil Next Door”

Scorpionii, adesea atrași de lucruri misterioase și intense, vor fi probabil captivați de „The Devil Next Door”. Această docuserie explorează procesul unui bunic din Cleveland acuzat că este un gardian notoriu al lagărului nazist, aprofundând în teme de identitate, moralitate și căutarea adevărului.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie): „Midnight Asia: Eat · Dance · Dream”

Pentru Săgetătorii cu dragoste de aventură și cultură, „Midnight Asia: Eat · Dance · Dream” este o explorare plină de culoare a culturilor nocturne din mega-orașele Asiei. Este o invitație către o lume a descoperirilor, ideală pentru pofta de călătorie a Săgetător.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie): „Abstract: The Art of Design”

Capricornii ar putea aprecia „Abstract: The Art of Design”, care oferă o scufundare profundă în mintea designerilor inovatori din diverse domenii. Reflectă aprecierea Capricornului pentru măiestria și dedicarea din spatele succesului.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie): „Dirty Money”

Vărsătorii, adesea atrași de problemele societății și de inovație, ar putea găsi „Dirty Money” intrigant. Această serie expune lăcomia și corupția în economiile globale, aliniindu-se cu dorința Vărsătorului de reformă și justiție socială.

Pești (19 februarie – 20 martie): „OA”

Peștii, cu dragostea lor pentru mistic și emoțional, ar putea fi atrași de „OA”. Este un serial care îmbină science-fiction cu elemente supranaturale, explorând teme de călătorie în dimensiune, credință și interconectare, rezonând cu natura visătoare a Peștilor și interesul pentru lumea de dincolo, notează startefacts.com.