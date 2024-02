29 februarie 2024. Alinierea cosmică a energiei planetare

La fiecare patru ani, adăugăm o zi în plus calendarului, oferindu-ne 366 de zile față de 365 de zile ale unui an normal. Acesta este cunoscut ca un an bisect. De ce? Răspunsul constă în timpul necesar Pământului pentru a se învârti în jurul Soarelui.

Potrivit NASA, Pământului îi trebuie 365,25 zile pentru a-și finaliza orbita în jurul Soarelui; cu toate acestea, rotunjim la 365 de zile. Acel sfert de zi trebuie să fie contabilizat, așa că adăugăm o zi suplimentară în calendar, în luna februarie, la fiecare patru ani, pentru a ține cont de timpul pierdut și pentru a ne oferi o zi norocoasă în plus.

Semnificația zilei de naștere în an bisect

Oamenii născuți pe 29 februarie nu își pot sărbători ziua de naștere decât o dată la 4 ani. În anii care nu sunt bisecți, ei sărbătoresc de obicei pe 28 februarie sau 1 martie. Altfel, nu există nicio semnificație astrologică a unui an bisect. Spre deosebire de astrologie, care este legată de mișcarea planetelor, un an bisect este influențat de calendarul gregorian. Ziua cade întotdeauna în mijlocul zodiei Pești, care durează între 19 februarie și 20 martie, în fiecare an. Indiferent că este sau nu an bisect=; dacă te-ai născut pe 29 februarie, vei fi mereu un Pești dulce și sensibil!

Numerologie

Numerologia este o practică prin care fiecare număr are o semnificație spirituală specială. Ca și observarea planetelor în astrologie, putem urmări tiparele în numere pentru a găsi claritate și a ne îmbogăți viața de zi cu zi. Fiecare număr, inclusiv datele din calendar, poartă un amestec unic de energie care poate fi folosit pentru a ne alinia viața cu cosmosul. Ziua bisectă din acest an are semnificația numerologică 3. Iată cum se descompun numerele: 2/29/2024 = 2 + 2 + 9 + 2 + 0 + 2 + 4 = 21, care se transformă în 2 + 1 = 3. numărul 3 în numerologie reprezintă comunicarea, curiozitatea și creativitatea. Astăzi este ocazia perfectă să te concentrezi pe un proiect care îți este aproape și să-l vezi înflorind.

Zilele bisecte sunt, de asemenea, speciale în numerologie, deoarece dețin în ele puterea Numărului Maestru 11. Deoarece ziua bisectă cade întotdeauna pe 29 februarie (2 + 9 = 11), te poți aștepta și la o conexiune mai profundă cu intuiția și ghizii spirituali. În numerologie, Numărul Maestru 11 este intuiție, conexiune, sensibilitate și unitate. Este considerat unul dintre cele mai puternice numere, conceput să clarifice și să se alinieze. Numărul Maestru 11 ne invită să fim una cu universul. Profită de acest moment pentru a te rasfata in noi moduri de a vedea si de a aprecia lumea.

Semnificația astrologică a unui an bisect

Patru planete vor înota prin apele Peștilor, aducând un sentiment de optimism și libertate. Fără îndoială, acest lucru ne va pune într-o dispoziție grozavă și ne va permite să ne simțim plini de speranță în ceea ce privește ideile și pasiunile noastre. Alinierea Soarelui, Mercur și Saturn ne va ajuta să ne transformăm visele în realitate și să urmărim ceea ce ne inspiră. Rămânând flexibili și deschiși la minte, putem spune „da” oportunităților care ne apar în cale.

Mercur și Jupiter urmează să formeze o conexiune armonioasă, aducând pozitivitate și deschidere perspectivei noastre. Este posibil să simți o dorință mai puternică de a dobândi cunoștințe și informații noi. Este un moment bun pentru a planifica viitorul și a stabili sisteme care să ne ajute să avansăm Suntem mai dispușă să încercăm lucruri noi. Când aceste planete își unesc forțele, abilitățile mentale se vor simți îmbunătățite, făcându-ne mai curioși să explorăm vastitatea lumii, notează parade.com.