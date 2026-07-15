4 luni de naștere ale celor mai curajoși oameni

Ceea ce face ca aceste patru luni de naștere să iasă în evidență este capacitatea lor de a-și evalua temerile, de a le confrunta și de a le depăși. Nu folosesc frica ca scuză pentru inacțiune - o folosesc ca semn de avertizare al unor probleme viitoare și își planifică planul de luptă.

Poți descrie aceste patru luni ale nașterii ca fiind îndrăznețe, încrezătoare, curajoase, neînfricate. Dar ar fi greșit să le numim arogante sau încrezătoare. Toate sunt suficient de înțelepte pentru a ști că prea mult ego îi poate orbi la pericolele care le așteaptă.

Aprilie

Cei născuți în aprilie sunt un semn de foc guvernat de Marte, planeta războiului și a curajului. Este, de asemenea, primul semn al anului, așa că are abilități naturale de conducere și o voință de neoprit de a înfrunta pe toți cei care vin și de a învinge orice dușman cu bucurie și un simț al entuziasmului și bravurii.

Sunt cei mai mari asumători de riscuri dintre toate lunile nașterii. Pentru ei, o viață fără riscuri, emoții și provocări este o soartă mai rea decât moartea. Dintre toate lunile nașterii, ei sunt singurii care se simt cu adevărat inconfortabil în „zona de confort”.

August

Un semn de foc guvernat de Soare, este aproape prea înfricoșător să te gândești la el. August Inimă de Leu se trezește în fiecare dimineață cu un răget puternic. Dintre toate semnele zodiacale, cei născuți în august sunt cei de care nu vrei să te îndoiești sau să sugerezi că nu pot face ceva pentru că își vor folosi voința de fier și hotărârea de stâncă nu doar pentru a-ți demonstra că greșești, ci și pentru a te lăsa fără cuvinte de regret, crezând mereu că a fost o idee bună să le pui la îndoială.

Deși s-ar putea să nu fie cele mai viclene dintre semne (vezi februarie mai jos), au cele mai mari șanse de succes doar datorită puterii curajului.

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Februarie

Spre deosebire de ceilalți trei nativi ai semnelor de foc de pe această listă, cei născuți în februarie sunt semne de aer. Dar, în acest caz, „aer” nu semnifică fragilitate; reprezintă lipsă de efort. Sunt guvernați de Uranus, planeta inovației și a individualismului. Așadar, celelalte trei luni ale nașterii pot rezolva direct o problemă cu forța pură a personalității lor, dar cei născuți în februarie își folosesc puterea creierului pentru a analiza toate modalitățile posibile de a distruge orice amenințări potențiale.

Abilitățile lor de analiză ascuțite, inegalabile și aproape automate le conferă un fel de încredere senină care nu pare niciodată arogantă. Ei consideră orice pericole potențiale doar ca o altă problemă de matematică de rezolvat.

Decembrie

Ce neînfricați! Cei născuți în decembrie sunt un semn de foc guvernat de Jupiter - cea mai mare planetă - așa că cum ar putea personalitatea lor să fie altceva decât mare și îndrăzneață? Sunt binecuvântați de stele cu o pozitivitate de neînvins care alungă frica, la fel cum lumina Soarelui risipește întunericul. Planetele s-au aliniat pentru a le oferi o încredere de neclintit care privește obstacolele ca pe oportunități.

Ceea ce alții văd ca pe eșecuri, cei născuți în decembrie văd ca pe o altă șansă de a-și dovedi tăria. Sunt capabili să ignore circumstanțele negative la fel de ușor ca un câine care alungă puricii. Cuvântul „nu” nu se află în vocabularul lor; nici „înfrângere”, potrivit collective.world.