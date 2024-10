4 semne că ți-ai întâlnit partenerul într-o viață anterioară

Sinastria Casa a IV-a

Ai poziții în casa a patra din harta natală a iubitului ău? Ce zici invers? Aceste destinații de plasare sunt un indiciu că nu este prima voastră întâlnire. A patra casă astrologică reprezintă casa, tradițiile și rădăcinile psihologice profunde, așa că această conexiune este familiară la prima ta întâlnire. Sufletele voastre se recunosc unul pe altul.

Sinastria Casa a VIII-a

Ai locații ale hărții natale care se încadrează în a opta casă a persoanei iubite? Sau invers? Ete posibil să fiți conectat pe baza vieților anterioare. Casa a opta reprezintă interdependența, fuziunea și transformarea. Această conexiune este menită să creeze schimbări profunde și semnificative în viața celuilalt, aducând adesea aspecte de umbră pentru vindecare.

Sinastria Casa a XII-a

Când există o sinastrie a casei a XII-a, dragostea este adâncă. Trebuie să reții dacă plasările din harta natală se încadrează în a 12-a casă a iubitului tău sau invers. Această casă reprezintă legătura dintre planurile eteric și material ale existenței. Această iubire poate fi intimidantă uneori. Vă aduceți unul altuia amintiri uitate din trecut, care pot fi dureroase, dar pline de satisfacție atunci când sunt procesate.

Sinastria Nodului Sud

În astrologie, Nodul Sud reprezintă lecțiile pe care le-ai adus din viețile trecute pentru a le procesa în această încarnare. Trebuie să fii atent dacă Nodul tău Sud are conexiune cu orice plasare în harta natală a iubitului tău. (ex, Soare, Lună, Rising, Venus etc.). Va trebui să-ți onorezi rădăcinile spirituale comune în mod intenționat, evitând în același timp stagnarea ca pereche. Destinul vă cheamă, cerându-vă să părăsți zona de confort, potrivit parade.com.