5 cele mai norocoase zodii, în săptămâna 1-7 septembrie 2025

Luna în Capricorn și Mercur în Fecioară la începutul săptămânii ne arată că avem nevoie de planuri practice pentru a reuși. ​​Aceasta este o perioadă în care trebuie să fim realiști cu obiectivele noastre. Apoi, pe 4 septembrie, Luna în Vărsător ne cucerește, permițându-ne să apreciem prieteniile și comunitatea.

Uranus intră în retrogradare pe 6 septembrie, iar eclipsa de Lună în Pești va avea loc în aceeași zi. Toate schimbările care se petrec în această lună ne vor arăta cum să prioritizăm ceea ce ne dorim și să luptăm pentru visele noastre.

1. Taur

Energia eclipsei din această săptămână te ajută să navighezi prin orice problemă de relație, dar mai ales în relația pe care o ai cu tine însuți. Sezonul Fecioarei se rezumă la învățarea modului de a prioritiza această relație deoarece te va ajuta să obții cât mai mult succes posibil. Încrederea este esențială.

Luna în Capricorn pune bazele obiectivelor și viselor pe care le ai. Când Luna este în Vărsător poți acționa și ajunge acolo unde îți dorești, atâta timp cât ai un plan practic.

Această săptămână te învață cum să te conectezi cu puterea ta și să-ți înțelegi valoarea. Eclipsa în Pești îți arată de ce este important să ai conexiuni solide. Învață să accepți ajutorul celorlalți și să te concentrezi pe ceea ce poți realiza. Nu-ți pierde încrederea în tine.

2. Capricorn

Aceasta este o săptămână interesantă deoarece eclipsa te împinge să înțelegi valoarea iubirii și a conexiunii. Concentrarea ta în această săptămână ar trebui să fie pe petrecerea timpului cu oamenii pe care îi iubești. Nu te concentra doar pe muncă; în schimb, oferă-ți timp liber pentru a explora noi oportunități de distracție și entuziasm.

Frica poate fi o forță motrice în această perioadă, mai ales cu Saturn înapoi în Pești. Cu toate acestea, curajul din tranzitul lui Saturn în Berbec arată că poți câștiga. Luna în semnul tău evidențiază calitățile minunate care te fac cine ești. Între timp, eclipsa de Pești îți revitalizează procesul de gândire, ajutându-te să ieși din orice stagnare creativă. Fii deschis să te bucuri de hobby-urile tale artistice deoarece acestea te pot ajuta să eliberezi stresul. Nu te limita.

3. Scorpion

În timpul eclipsei în Pești, reconectează-te cu hobby-uri care se concentrează pe reînnoire și fericire. Tema acestei săptămâni va fi vindecarea de relațiile vechi. Cu energia Capricornului vei putea să-ți gestionezi emoțiile deoarece Luna face o opoziție cu Jupiter. Acesta va fi un tranzit emoționant și intens, care va continua pe parcursul eclipsei în Pești. Luna în Vărsător te va ajuta să te conectezi cu experiențele trecute și să înveți din ele.

În acest moment, casa poate fi un loc unde te poți reîncărca. Organizează o întâlnire cu prietenii și familia sau urmărește un film. Fă orice îți aduce fericire. Energia eclipsei spre sfârșitul săptămânii se va simți ca o resetare pentru relațiile tale. Acesta este un moment pentru a închide capitole și a merge mai departe. Îmbrățișează noua energie romantică care se îndreaptă spre tine. Nu trăi prins în trecut.

4. Rac

Așteaptă-te la o mulțime de oportunități minunate care se vor întâmpla în această săptămână. Jupiter este încă în semnul tău iar Venus ajută la transformarea pozitivă a finanțelor tale. Odată cu eclipsa de Pești, din 6 septembrie, vei aprecia și schimbările care au loc în viața ta academică sau profesională. Aceasta este o perioadă de evoluție care te va ajuta să ajungi în vârf. Nimic nu te oprește acum, iar această săptămână arată că semințele pe care le-ai plantat cu mult timp în urmă încep să crească.

Luna în Capricorn și Vărsător se concentrează pe aspectul relațional din viața ta. Bine ai venit la o nouă iubire, închide cicluri și concentrează-te pe ceea ce poți construi cu cineva. Dacă ești singur, nu-ți închide inima în fața iubirii și, dacă ești într-o relație, concentrează-te pe aducerea de grijă și bucurie în parteneriatele tale

5. Vărsător

Aceasta este o săptămână introspectivă care îți aduce răspunsurile pe care le căutai. Lucrurile încep cu Luna în Capricorn care te învață să-ți înțelegi valoarea de sine. Săptămâna îți permite să te simți destul de puternic odată ce Luna se află în semnul tău, ghidându-te într-o nouă direcție care te ajută să înflorești. Apoi, în timpul eclipsei în Pești din 6 septembrie, te vei conecta cu intuiția ta.

Eclipsa lunară va aduce o nouă energie finanțelor tale, precum și noi idei de îmbunătățire în acest domeniu. De asemenea, o ai pe Venus în Leu, luminându-ți relațiile și permițându-ți să crezi în magia iubirii. Surprinde-ți partenerul romantic cu o întâlnire săptămâna aceasta. Dacă ești singur, timpul petrecut cu prietenii va fi palpitant. Lecția acestei săptămâni este să nu-ți fie teamă să te conectezi și să cunoști oameni noi. Primește cu brațele deschise această energie vibrantă și potențialul care te așteaptă, potrivit yourtango.com.