5 zodii ale căror relații devin mai bune, până pe 31 august 2025

Venus intră în Leu luni, 25 august, schimbând energia din viața ta romantică, pe măsură ce devii mai îndrăzneț și mai vesel. Deși te vei concentra în continuare pe angajamentul romantic, acest tranzit îți amintește să nu te iei prea în serios. Bucură-te de iubitul/iubita ta și de relația ta în zilele următoare. Renunță la ideea că lucrezi dspre o etapă importantă și, în schimb, fii pur și simplu implicat/ă în ea.

Această atitudine va deveni esențială deoarece Venus în Leu este în trigon retrograd cu Saturn în Berbec, marți, 26 august, înainte de a forma un trigon cu Neptun retrograd în Berbec, miercuri, 27 august. Saturn și Neptun au creat provocări atunci când vine vorba de progresul către ceea ce visezi. Totuși, în acest echilibru, s-ar putea să vezi brusc că nu efortul este cel care rezolvă problema, ci pur și simplu prezența în dragostea și bucuria pe care le împărtășești.

Energia lui Venus, plus Saturn și Neptun retrograd poate ajuta la o descoperire deoarece Uranus în Gemeni se aliniază cu Neptun retrograd în Berbec, joi, 28 august. Uranus aduce un vânt de aer proaspăt și noi începuturi, în timp ce Neptun retrograd te poate ajuta să vezi că nu erai atât de departe de dragostea visurilor tale. Cu Saturn și Neptun retrograde va trebui să reflectezi asupra modului în care relația ta te inspiră să devii mai bun.

Energia Leului ar trebui să te ajute să te simți mai ușor. Această energie îți va permite să profiți la maximum de Luna în Primul Pătrar în Săgetător, duminică, 31 august. O Lună în Primul Pătrar este despre pregătire și noi intenții, în timp ce în Săgetător aduce un sentiment de aventură și explorare. Acest climat cosmic te ajută să vezi că, atâta timp cât lași iubirea să fie ghidul tău și motivul pentru care lucrurile merg mai bine decât ți-ai imaginat vreodată.

1. Vărsător

Lasă iubirea să vină la tine.

Venus se va muta în Leu luni, 25 august, aducând o perioadă pozitivă în viața ta romantică. Acesta reprezintă un moment divin pentru a te reconecta cu partenerul tău sau pentru a experimenta norocul în lumea întâlnirilor. Totuși, puterea lui Venus nu se oprește doar aici. Se extinde și la modul în care îți trăiești viața. Deși vei simți beneficiile sale romantice, acest tranzit ajută la îmbunătățirea stării tale de spirit și a sentimentului de optimism, determinându-te să te concentrezi asupra a ceea ce și pe cine iubești.

Folosește această energie și încrederea pe care o aduce pentru a planifica ceva distractiv și creativ cu partenerul tău actual sau ia inițiativa de a cere o primă întâlnire. Ca Vărsător, ai tendința să te lași purtat de val sau să te simți copleșit de toate ideile tale, însă cu Venus în Leu ți se va cere să-ți îmbrățișezi încrederea. Asigură-te că te lași văzut și nu încerca să te retragi, în această perioadă. Meriți să fii iubit pentru frumusețea și autenticitatea ta, iar acesta este momentul perfect pentru a face acest lucru să se întâmple.

2. Balanță

Niciodată să nu spui niciodată.

Marți, 26 august, Venus în Leu va intra în trigon retrograd cu Saturn în Berbec, aducând o evoluție neașteptată în viața ta romantică. Nu este surprinzător că ai trecut printr-o perioadă de reflecție deoarece te-ai confruntat cu lecțiile karmice ale trecutului tău; totuși, această energie va schimba lucrurile. În loc să continui să încerci să faci o relație să funcționeze așa cum este sau să crezi că răbdarea este tot ce ai nevoie, vei fi înclinat să schimbi cursul și să îmbrățișezi noul. Acest lucru ți se poate părea neașteptat, dar când știi că este corect, nu există niciun motiv să eziți.

Energia din această săptămână reprezintă o nouă formare a iubirii, fie că este vorba de cineva nou, fie de o altă dinamică în relația ta existentă. Nu este un eveniment întâmplător, ci unul înrădăcinat în lecțiile pe care le-ai învățat deja. Vremurile grele au trecut și acum primești mai ușor ceea ce înainte părea prea mult să dorești.

3. Berbec

Crede în tine și iubește.

Venus în Leu va intra în trigon retrograd cu Neptun în Berbec miercuri, 27 august. Venus în Leu evidențiază relațiile și plăcerea ta, în timp ce Neptun în Berbec ajută. Cu Neptun retrograd în prezent, ai oportunitatea de a te reîntâlni cu versiunea ta de dinaintea suferinței, a durerii și a dezamăgirii pe care le-ai trăit. Acest lucru îți permite să începi să crezi din nou în dragoste, indiferent prin ce ai trecut sau de statutul tău romantic actual. A crede în dragoste îți permite să atragi în sfârșit ceea ce ți-ai dorit și ai meritat dintotdeauna.

Venus în Leu este pasională și îndrăzneață, în timp ce Neptun retrograd îți cere să fii sincer cu tine însuți în legătură cu visele tale. Pe măsură ce Venus și Neptun se aliniază miercuri, 27 august, este important să înțelegi cum îți modelează convingerile viața. Reflectă asupra temelor vindecării, în special asupra tipului de dragoste pe care ți-ai dorit dintotdeauna și asupra a ceea ce ai crezut că va trebui să sacrifici pentru a o realiza. Acest lucru te va ajuta să renunți la răni și condiționări, astfel încât să poți crede că visele tale se vor împlini.

4. Săgetător

Fulgerul lovește de două ori.

Ai trecut printr-o perioadă de vindecare în ultimul an; cu toate acestea, ai fost încă chinuit de gânduri. S-a construit ceva care va apărea, în sfârșit, săptămâna aceasta. Anterior, această conexiune s-a rupt din cauza unui aspect care implică angajamentul. Totuși, valul s-a schimbat și realizezi ce contează cel mai mult, ceea ce înseamnă că ești pregătit și pentru această iubire.

Totul începe să se schimbe, pe măsură ce Uranus în Gemeni se aliniază cu Neptun retrograd în Berbec joi, 28 august. Uranus s-a mutat recent în Gemeni, ceea ce înseamnă că inri într-o nouă eră în viața ta romantică. Există noi posibilități, precum și noi moduri de a vedea situațiile trecute. Gemenii te ajută să faci o alegere care te face să te simți bine atât pe moment, cât și pe termen lung.

Pe măsură ce Uranus în Gemeni se aliniază cu Neptun retrograd, vei avea șansa de a te recupera. Cu Neptun prezent, se pare că ești în sfârșit pregătit sau ai aflat că nu erau atât de mulți pești atrăgători în mare pe cât sperai. Acest lucru îți oferă o a doua șansă la dragoste și îți amintește că nu s-a terminat cu adevărat, mai ales dacă încă speri la un nou început.

5. Gemeni

Fie ca acesta să fie începutul a ceva frumos.

Luna în primul sfert în Săgetător va răsări duminică, 31 august, aducând o oportunitate pentru un nou început în viața ta romantică. Fie că te-ai simțit deconectat de partenerul tău, fie că te bucuri de viața de celibatar, ești pregătit să experimentezi o dragoste mai profundă. O Luna în Primul Pătrar în Săgetător aduce nevoia de a acționa și de a face progrese către ceea ce îți dorești.

Dacă ești într-o relație, asta înseamnă nu doar să speri că lucrurile se vor îmbunătăți, ci să iei măsuri pentru a realiza acest lucru. Planifică o excursie de o zi împreună sau fă o escapadă rapidă. Investește energie pentru a face din relația voastră una împlinită. Dacă ești singur și vrei să atragi dragostea în viața ta, asta înseamnă să fii proactiv în acțiunile tale. Nu aștepta doar să se întâmple ceva în zilele următoare. În schimb, fii dispus să acționezi nu doar pentru dragoste, ci și pentru tine însuți, potrivit yourtango.com.