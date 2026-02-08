5 zodii își îmbunătățesc relațiile de dragoste, în săptămâna 9 - 15 februarie 2026

Acesta este un tranzit puternic care te va transforma pe tine și viața ta romantică. Totuși, nu este singura oportunitate de creștere în zilele următoare. Mercur se unește cu Nodul Nord în Pești, pe 12 februarie. Luna și Pluto își unesc apoi forțele în Vărsător, pe 15 februarie, imediat după Ziua Îndrăgostiților.

Există o mare energie colectivă care te îndeamnă să accepți schimbarea în tine și în relația ta. Acesta este un moment să ai încredere că tot ce se întâmplă este spre binele tău suprem. Nu poți controla evenimentele care au loc în săptămâna următoare. Cu toate acestea, aceste semne astrologice aleg să le folosească pentru a-ți îmbunătăți relația.

1. Taur

Creează spațiu pentru dragostea pe care ți-o dorești.

Luna în ultimul pătrar în Scorpion, luni, 9 februarie, te invită să creezi spațiu pentru dragoste. Fie că este vorba de spațiu emoțional sau fizic, asigură-te că nu te agăți de nicio durere sau problemă din trecutul tău.

Dacă ești singur, este important să eliberezi ceea ce ai trecut, astfel încât să nu o cari într-o nouă relație. Luna în Scorpion îți permite să eliberezi ceea ce nu mai ai nevoie. Asigură-te că nu-i permiți fostului tău partener să aibă acces la tine și nu te bloca gândindu-te că toată lumea este la fel.

Luna în ultimul sfert de lună în Scorpion aduce o perioadă de vindecare pentru relația voastră existentă. Această energie ajută la facilitarea unei conversații blânde și sincere, astfel încât amândoi să puteți merge mai departe. Concentrați-vă pe dragostea pe care o simțiți și fiți sinceri unul cu celălalt. Scorpionul aduce în discuție subiecte pe care în mod normal le evitați. Optați pentru o comunicare deschisă și sinceră, iar relația voastră cu siguranță se va îmbunătăți.

2. Fecioară

Romantismul revine.

Venus intră în Pești marți, 10 februarie, creând o oportunitate perfectă de a întâlni pe cineva nou sau de a dezvolta o relație existentă în viața voastră. Acest lucru este valabil mai ales odată ce Saturn părăsește Peștii pe 13 februarie, permițându-vă să îmbrățișați tot ceea ce v-a învățat această fază.

Această perioadă este despre romantizarea întregii tale vieți, Fecioară. Nu aștepta ca cineva special să se îndrăgostească de zilele tale. În schimb, îmbrățișează micile momente pentru a-ți scrie propria poveste de dragoste. Venus în Pești îți poate revitaliza viața romantică sau pur și simplu te poate ajuta să te bucuri mai mult de viața de celibatar.

Dacă ți-ai găsit deja partenerul, așteaptă-te să intri într-o fază de romantism fericit. Venus rămâne în Pești până pe 6 martie. Bucură-te de timpul petrecut cu partenerul tău, adâncește-ți legătura emoțională și învață noi modalități de a te iubi unul pe celălalt în această perioadă. Venus în Pești îmbunătățește orice relație, încetinindu-te și ajutându-te să vezi scopul mai înalt în dragostea pe care o împărtășiți.

3. Rac

Dragostea ajunge întotdeauna la timp.

Trebuie să acorzi o atenție deosebită oricărei comunicări pe care o primești joi, 12 februarie, sau în jurul acestei zile. În această zi, Mercur se unește cu Nodul Nord în Pești, aducând vești, oferte și oportunități pentru o nouă dragoste.

Deși totul se rezumă la noi începuturi în dragoste, aduce și alte oportunități de transformare. Ceea ce începe acum nu este doar o nouă aventură romantică, ci o cale către o nouă eră. Fie că întâlnești pe cineva pe neașteptate, auzi de la cineva pe neașteptate sau realizezi brusc că te-ai căzut deja în dragostea ta pentru totdeauna, ceea ce apare în această perioadă are potențialul de a-ți schimba viața.

Pe 12 februarie, ți se oferă o oportunitate de a crește alături de partenerul tău și de a îmbunătăți relația voastră. Aceasta este șansa ta de a lăsa în urmă orice rutină și de a te angaja într-o misiune nouă și orientată spre un scop alături de persoana iubită. Ai încredere în locul în care te duce această energie, Rac. Poate că trebuie să-ți lași în urmă zona de confort, dar cu siguranță merită.

4. Balanță

Întâlniri cu un scop.

Vineri, 13 februarie, Saturn se schimbă în Berbec, începând o călătorie de doi ani în casa relațiilor tale. Saturn rămâne în Berbec cu Neptun până în ianuarie 2028, ajutându-te să ai întâlniri cu un scop, să-ți găsești iubirea pentru totdeauna și să treci prin lecțiile tale karmice. Ai avut ocazia să gusti din această lume.

Energia din 2025, când ambele planete au intrat pentru scurt timp în acest semn de foc. Ai reușit să-ți înveți valoarea, să-ți pășești puterea și să înțelegi ce înseamnă să ieși la întâlniri cu un scop. Acum, totul se așează la locul lui. Nu există întâlniri întâmplătoare în această perioadă, Balanță. În momentul în care te decizi în sfârșit ce vrei, universul conspiră pentru a face să se întâmple.

Saturn în Berbec inițiază o fază de creștere în relația ta existentă. Saturn este planeta timingului divin și a lecțiilor karmice, iar ceea ce aduce împreună această planetă nu poate fi niciodată anulat. Pe cât de mult te face Saturn să investești efort și energie într-o relație, pe atât de mult ajută la consolidarea conexiunii. Aceasta este energia perfectă pentru a te angaja față de un partener existent sau pentru a îmbunătăți o relație. Necesită onestitate, diligență și capacitatea de a lucra împreună, dar ceea ce creezi merită eforturile tale.

5. Leu

Permite sentimentelor să se schimbe.

Duminică, 15 februarie, Luna formează o conjuncție cu Pluto în Vărsător. Acest tranzit aduce energie concentrată în viața ta romantică și de întâlniri. S-ar putea să realizezi brusc că nu ești îndrăgostit de cineva sau să accepți că ești, de fapt.

Această aliniere Lună-Pluto schimbă ceea ce cauți în moduri dramatice și neașteptate. Sentimentele tale nu se schimbă doar superficial, ci cu un scop, așa că este important să ai încredere în ele. Luna și Pluto nu reprezintă neapărat o prăbușire, ci mai degrabă o descoperire importantă, mai ales într-o relație existentă.

În această perioadă, este esențial să creați spații pentru conversații sincere și vulnerabile. Fiți deschiși la creștere și dispuși să îmbrățișați noi perspective. Păstrați spațiu pentru sentimentele celuilalt. Planurile pe care le aveați pentru viitorul vostru împreună se pot schimba, însă este doar pentru a putea construi o legătură mai puternică. O schimbare a sentimentelor nu este întotdeauna un lucru negativ. În cazul tău, ajută relația voastră să crească la nivelul următor, potrivit yourtango.com.