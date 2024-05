5 zodii diabolice. Calcă peste cadavre pentru interesele lor

Taur

Taurii sunt calmi și pragmatici. Sunt prietenosi si sinceri dar dacă i-ai mințit nu te iartă. Nu doar îți întorc spatele, dar vor încerca să se răzbune, punand la cale un plan diabolic. Se vor preface ca iti sunt in continuare prieteni dar vor face tot posibilul sa te lovească atunci când te aștepți mai puțin.

Gemeni

Gemenii sunt duali si foarte egoisti. Își văd mereu interesul, iar parsivitatea lor nu cunoaste limite. Vor fi alaturi de tine doar la distractii dar niciodata când vei avea nevoie de ei. Fug de responsabilitati, iar daca le-ai gresit, chiar si cu un lucru mărunt, vor avea grija sa iti faca rau in cele mai frumoase momente din viata ta. Pentru ei nu exista emotie si se pot debarasa foarte usor de oameni, chiar si de rude. Cel mai bine ar fi sa nu te bazezi niciodata pe un Geamăn, caci te va lovi crunt chiar si atunci cand esti la pamant.

Scorpion

Scorpionii au o latură întunecată. Sunt prietenosi insa de un egoism exagerat. Ar face orice ca sa le fie lor bine, de aceea le place să ii manipuleze pe cei din jur. In momentul in care se vor simti tradati, Scorpionii nu vor mai tine cont de nimic si nu te vor lasa in pace pana cand nu vor vedea ca suferi.

Leu

Leii vor sa fie mereu in centrul atentiei. Tocmai din aceasta dorinta de aieși mereu în evidență, ii vor rani si pe cei din jur. Ei vor incerca sa iti gaseasca slabiciunea si sa profite de ea in momente cheie. Va recurge chiar si la santaj pentru interesele lor.

Berbec

Ambitia Berbecului in face nemilos fata de cei din jur. Pentru a-și atinge scopurile se foloseste de prieteni sau de colegi, este in stare sa isi insuseasca ideile altora pentru a avansa în carieră. Nu are principii si calca peste cadavre pentru a reusi, potrivit ziarulring.ro.