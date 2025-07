Pe caniculă, fără încălzire: FCSB și CFR Cluj încep aventura europeană după doar un meci oficial, Supercupa României

Primele două sunt campioana și câștigătoarea Cupei, care încep meciurile din tururile preliminare ale Champions League și Europa League. Ambele se află într-o situație incomodă. N-au avut parte nici de o binemeritată vacanță nici de o perioadă optimă să integreze noile transferuri. Și, după doar câteva amicale și un meci oficial, ambele intră în focul european.

„Nici nu s-a terminat bine sezonul și o luăm de la capăt. Prea multe meciuri”, se plâng, an de an, nu doar jucătorii din Liga 1. Și în campionatele mari calendarul era aglomerat cu turnee peste turnee. Acum, spre deosebire de alți ani, are loc și acest Campionat Mondial al Cluburilor. Însă fiind echipe mari, Real, Bayern, PSG nu vor începe jocurile europene în iulie, ci tocmai în septembrie, direct în faza marii grupe a Ligii Campionilor.

FCSB are program lejer

Dintre toate reprezentantele Ligii 1, doar FCSB nu este forțată să tragă tare în preliminarii. Primele două tururi are adversari modești și țintește cel puțin la calificarea în marea grupă a Europa League. Spun asta pentru că FCSB nu a comis în ultimii ani surprize neplăcute și să fie eliminată de echipe modeste, așa cum a fost cazul CFR-ului, care a fost eliminată de o echipă din Luxemburg, sau Universitatea Craiova, eliminată rușinos de Maribor și Lokomotivi Tbilisi. FCSB nu a avut emoții cu echipele mici. Și-a respectat blazonul și a mers mai departe. Complicat a fost când a dat peste Manchester City, Sporting Lisabona, Manchester United sau Lyon.

Problema de moment la FCSB este accidentarea ambilor atacanți centrali, Bîrligea și Alibec. Cât vor sta pe tușă vom vedea, însă cu siguranță nu vor participa la primele patru meciuri din campania europeană, cu andorrezii de la Inter Escalades și galezii de la New Saints sau macedonenii de la Shkendija. Desigur, la aceste meciuri Gigi Becali poate juca și cu juniorii clubului, însă urmează meciurile grele, unde FCSB nu mai este cap de serie și unde Bîrligea și Alibec ar trebui să fie în formă foarte bună și cu ceva jocuri în picioare.

Pe de altă parte, se pare că Olaru și-a revenit foarte bine și, spre bucuria patronului, „leagă foarte bine jocul cu Cisotti”. Astfel, linia de mijloc, într-o formulă de 4, ar fi, Olaru, Cisotti, Chiricheș, Șut. Urmând ca pe parcurs să intre Politic, Lixandru sau Ștefănescu. Apărarea este și ea bătută în cuie, cu Crețu, Ngezana, Mihai Popescu, Radunovic. În atac sunt semne de întrebare în lipsa lui Bîrligea și Alibec. În dreapta va juca, cel mai probabil Miculescu. Apoi, în varianta unui „vârf fals”, fie Tănase, fie Gheorghiță. Ei bine, de la Gheorghiță se așteaptă o explozie de formă. El a început promițător sezonul trecut, când a venit de la Iași, însă cu timpul a jucat tot mai puțin. „Are potențial. Am încredere în el. Așa cum am încredere și în Ștefănescu. Sunt buni, au talent, dar trebuie să fie mai curajoși pe teren. Să fie bărbați!”, a declarat Gigi Becali despre ei după ce i-a înscris pe lista UEFA.

CFR Cluj are voie să greșească doar un pas

Spre deosebire de FCSB, care are un traseu ușor în primele două tururi din cupele europene, CFR are o misiune mult mai grea. Câștigătoarea Cupei Ungariei, Paks, nu mai este echipa aceea de anul trecut care pierdea acasă 4-0 cu Corvinul. În acest an, maghiarii vor lua mult mai în serios jocurile cu CFR, pentru că și ei au mare nevoie de banii din Europa League. Și chiar dacă vor trece de Paks, vor avea o dublă grea, cu elvețienii de la Lugano.

Problema în Gruia este că echipa nu a arătat un tonus bun de joc în Supercupa cu FCSB. Echipa nu pare bine omogenizată după transferurile din această perioadă. Mai mult, se tot vorbește de o iminentă plecare a lui Louis Munteanu în străinătate. Și atunci cu cine vrea Dan Petrescu să atace marea grupă a Europa League? Suporterii CFR-ului sunt destul de sceptici. „Nu știm cât va mai dura vraja asta a lui Dan Petrescu. Echipa nu mai seamănă cu ce era acum 3-4 ani. Apărarea nu mai apără nimic, mijlocul este jalnic iar atacul va lipsi cu desăvârșire dacă pleacă Louis Munteanu”, se plâng ei.

În plus, ei intră în această campanie „fără încălzire”, fără măcar 2-3 jocuri oficiale, fie ele cu Metaloglobus sau Urziceni. Jocul din Supercupă nu a fost deloc concludent. S-au văzut carențe mari în momente banale, de pase de 2-3 metri. Și peste tine vine un adversar incomod, dornic de răzbunarea acelui 0-4 cu Corvinul de anul trecut. „Anul trecut am tratat cu prea mare superioritate meciul cu românii. I-am desconsiderat, pot spune. Echipă de Liga a doua din România... Ce probleme ne-ar fi putut face? Și ne-au eliminat. Asta nu se va mai repeta. Vrem să jucăm în faza grupei Europa League”, a declarat pentru presa de la Budapesta Daniel Bode, atacant la Paks.

În weekend începe și Liga 1

Sezonul Superligii începe vineri, 11 iulie cu meciul de debut în primul eșalon al celor de la Metaloglobus. Adversara este o echipă care se pregătește și ea pentru cupele europene, U Cluj, care, spre deosebire de FCSB și CFR Cluj, va avea meciuri oficiale în momentul debutului în Europa. Celelalte meciuri ale primei etape sunt: FC Argeș - Rapid, UTA - Univ Craiova, FCSB - Hermannstadt, Oțelul - Petrolul, CFR Unirea Slobozia, FC Botoșani - Farul și Csikszereda - Dinamo.

Program

Azi, ora 20.30, Antena 1

FCSB - Inter Escaldes (Andorra)

Joi, ora 20.00, Digisport, Prima Sport

Paks (Ungaria) - CFR Cluj

