5 zodii au parte de schimbări importante în relații, în februarie 2026

Uranus staționează direct în Taur pentru ultima sa fază în acest semn de pământ marți, 3 februarie, urmată de prima dintr-o serie de noi eclipse, cu Eclipsa Lunară în Vărsător marți, 17 februarie. Vărsătorul este guvernatorul natural al lui Uranus, așa că există o energie similară între cele două. Aceasta reprezintă noutatea, inovația, libertatea și autenticitatea, teme care vor apărea și în viața ta romantică. Visele tale devin tangibile, dar trebuie să alegi în mod conștient ce vrei și ce este menit pentru tine.

Cel mai bun tip de schimbare este una legată de destinul tău. Sentimentul că, indiferent ce ai făcut sau chiar nu ai făcut, nu ai fi putut împiedica un anumit lucru să se întâmple. Acesta este momentul în care soarta preia controlul și te ghidează către ceea ce și cine este menit pentru tine. Totuși, oricât de magic ar suna, rareori vine pe neașteptate sau cu ușurință. În schimb, adesea perturbă planurile și creează nevoia de a procesa și reflecta înainte de a spune da iubirii, însă exact asta ești menit să faci în februarie 2026.

Deși această lună aduce acțiune și impuls, poate duce și la imprevizibilitate, și evenimente șocante. Este important să ții cont de faptul că luna următoare poate pune la încercare planurile anterioare pe care ți le-ai făcut pentru tine.

1. Vărsător

Dragostea se întoarce. De când Luna Nouă în Leu a răsărit în casa relațiilor și a iubirii tale, pe 24 iulie 2025, ai trecut printr-o nouă fază de creștere în relația ta existentă, centrată pe capacitatea ta de a te simți iubit pentru cine ești și de a te exprima atunci când este necesar. Această fază a adus provocări pe măsură ce înveți să navighezi prin noi provocări și cum să te prezinți într-un spațiu fără a încerca să te faci mai mic sau mai ușor de acceptat.

Totuși, odată cu răsăritul Lunii Pline în Leu duminică, 1 februarie, dragostea și simțul tău de sine se întorc. Această energie te ajută să simți că nu doar lucrezi pentru a crește împreună cu partenerul tău, ci că acum te afli de cealaltă parte a ei. Lasă-te să vezi cât de departe ai ajuns și planifică ceva special cu partenerul tău pentru a sărbători dragostea voastră în această perioadă.

Dacă ești singur sau ai trecut recent printr-o despărțire, Luna Plină în Leu de duminică, 1 februarie, aduce un moment de claritate. Această energie te poate ajuta să eliberezi suferința de dinainte sau sentimentul că, cumva, viața ta nu este completă decât dacă ai găsit-o pe cea potrivită. Energia Leului reprezintă relațiile și întâlnirile, dar afectează și modul în care te simți în legătură cu tine și viața ta.

Cu Luna Plină în acest semn de foc, ajungi la sfârșitul unei călătorii în care ți-ai dat puterea. Acum, pe măsură ce se ridică complet pe cerul nopții, ești capabil să te întorci în propriul tău simț al sinelui, iubind tot ce te-a adus aici și realizând că este mult mai ușor să atragi dragostea odată ce o simți deja pentru tine însuți.

2. Scorpion

Ai auzit citatul care spune că unii ani pun întrebări, în timp ce alții răspund la ele? Cu Uranus staționând direct în casa ta a romantismului marți, 3 februarie, aceasta este era ta pentru răspunsuri, dar nu va trebui să aștepți tot anul pentru a le primi.

Din 2018, Uranus ți-a schimbat viața romantică, aducând instabilitate, finaluri neașteptate și un sentiment de incertitudine. Această perioadă a fost menită să te ajute să te îndepărtezi de orice credințe sau relații care nu-ți mai serveau binelui suprem, astfel încât să te îndrepți către o conexiune cu adevărat sănătoasă. Uranus este cunoscut ca planeta șocului și a uimirii, așa că evenimentele se desfășoară într-un ritm rapid și adesea te lasă nesigur ce să faci în continuare. Dar ai avut timp să procesezi, iar acum, într-un timing divin, răspunsurile sosesc în sfârșit.

Marți, 3 februarie, Uranus staționează direct în Taur pentru faza sa finală în acest semn de pământ. Din 3 februarie până în 25 aprilie, Uranus își petrece ultimele săptămâni în Taur, ajutând la aducerea de răspunsuri și la restabilirea stabilității în viața ta romantică. Aceasta este o perioadă în care vezi relații sau situații care sunt menite să se contureze.

În timp ce prima parte a unei faze a lui Uranus este despre destrămare, a doua ajută la restaurarea a ceea ce este menit să fie. Asigură-te că îți acorzi timp să reflectezi asupra a tot ceea ce s-a schimbat din 2018 și asigură-te că nu te opui la nimic. Acest lucru te poate ajuta să te reunești cu cineva menit pentru tine, să formezi o nouă relație și să te simți din nou stabil în viața ta romantică.

3. Fecioară

Romantismul plutește în aer. Marți, 10 februarie, Venus se schimbă în Pești, aducând o perioadă frumoasă de romantism și iubire. Venus în Pești este o energie binevenită dacă ești deja într-o relație existentă; te ajută să-ți prioritizezi relația și să îmbrățișezi momentele de calitate petrecute împreună.

Venus este planeta iubirii, iar în Pești, activează casa romantismului și a relațiilor tale. Deși acesta poate fi un moment foarte romantic și conectat cu partenerul tău, este, de asemenea, unul pe care îl poți folosi pentru a-ți îmbunătăți relația. Peștii sunt semnul zodiacal al unității și iertării, așa că reflectezi asupra a ceea ce trebuie să lași în trecut pentru a merge mai departe, mai ales că Mercur retrogradează în Pești pe 26 februarie. Lasă trecutul să te facă mai puternic, iar iubirea să-ți amintească de ce merită totul.

Venus în Pești este afrodisiacul suprem dacă ești singur. Deoarece Peștii guvernează teme precum întâlnirile, dragostea și relațiile, acesta poate fi un moment uimitor pentru a începe să ieșiți în oraș sau pentru a întâlni pe neașteptate pe cineva. Rețineți că, odată cu începerea retrogradării lui Mercur pe 26 februarie, aceasta înseamnă revenirea unui fost partener sau a cuiva pe care l-ați cunoscut din trecut, care revine pentru o a doua șansă.

Nu toate retrogradările lui Mercur cauzează provocări; uneori te ajută să vezi cât de mult ați crescut tu și o altă persoană. Fii doar precaut cu foștii parteneri sau cu grăbirea către noi relații. Altfel, aceasta este luna iubirii pentru tine, așa că asigură-te că te bucuri de ea.

4. Leu

Ceva nou abia începe. Ai trecut printr-o creștere și o schimbare semnificativă în ultimul an, dar acum relația ta este pe cale să primească o îmbunătățire. Eclipsa de Lună Nouă în Vărsător răsare în casa relațiilor tale marți, 17 februarie. Aceasta precede mutarea Nodului Nord în Vărsător pe 26 iulie, deci este o lansare ușoară a unui nou început.

O eclipsă în casa relațiilor tale nu înseamnă că ești destinat unei despărțiri, ci doar că vei fi îndemnat să treci printr-o perioadă de transformare împreună. Această energie te îndeamnă să-ți renegociezi planurile de viitor și chiar acordurile despre relația voastră. În Vărsător există o mai mare independență, precum și o dorință de a îmbrățișa o mai mare autenticitate. Aceasta este șansa ta de a-ți redefini relația pentru a se alinia cu creșterea ta recentă.

Dacă încă ai căutat dragostea, Luna Nouă și Eclipsa de Lună în Vărsător de marți, 17 februarie, pot aduce o nouă dezvoltare neașteptată. Lunile Noi reprezintă noi începuturi, iar acest moment este amplificat deoarece este și începutul unui nou ciclu de eclipse. În Vărsător, această energie este excitabilă și concentrată pe viitor. Fii atent la emoțiile și sentimentele tale în timpul acestei eclipse deoarece ai o schimbare bruscă de opinie în ceea ce privește ceea ce îți dorești sau chiar pe cineva cu care ai început recent să te întâlnești.

Această energie are ca scop principal să te ajute să înțelegi ce este mai bine pentru tine și să-ți permită să iei măsuri pentru a crea acel lucru. Doar ține ritmul deoarece această nouă fază se desfășoară până în ianuarie 2028, astfel încât să ai timp să-ți găsești dragostea pentru totdeauna.

5. Balanță

Asumă-ți responsabilitatea pentru dragostea ta. Vineri, 20 februarie, Saturn se unește cu Neptun în Berbec în casa relațiilor tale, aducând o perioadă crucială în relația ta romantică. În cel mai bun sens, această energie te poate ajuta pe tine și pe partenerul tău să vă asumați responsabilitatea pentru rolul vostru în orice deconectări sau sentimente rănite. Făcând acest lucru, puteți discuta despre cum așteptările diferă de realitate, creând o relație mai profundă și mai semnificativă. Cu toate acestea, acest lucru este posibil doar dacă sunteți cu adevărat capabili să vorbiți despre problemele din relația voastră și să vă asumați responsabilitatea pentru partenerul vostru.

Energia lui Saturn și a lui Neptun în Berbec este destul de combustibilă, așa că este esențial să știi că emoțiile și probabil temperamentele sunt ridicate. Dacă vrei ca această relație să dureze, fii atent la sentimentele tale, astfel încât această energie să te ajute să ai o conversație productivă, mai degrabă decât o izbucnire emoțională de la care este greu să te întorci.

Nu trebuie să încerci să te grăbești în dragoste dacă ești singur. Conjuncția lui Saturn și Neptun în Berbec vineri, 20 februarie, aduce o dorință profundă de acțiune și are ca rezultat viața ta romantică. Cu toate acestea, se închide...

îți diminuează capacitatea de a vedea adevărul relației tale. Nu înseamnă că nu poți ieși la întâlniri sau că nu poți spune da la oferte noi, dar vrei să fii conștient de adevărul din orice relație.

Bombardarea cu dragoste este la un nivel maxim în această perioadă sau ești consumat de o nouă relație, la care arunci prudența și ajungi să regreți alegerile tale mai târziu. Dacă este folosită cu înțelepciune, această energie îți dă curajul să mergi mai departe, să-ți asumi noi șanse și să-ți declanșezi viața romantică. Deși conjuncția dintre Saturn și Neptun este exactă pe 20 februarie, ea este în vigoare între 8 februarie și 4 martie, așa că fii atent la alegerile tale și folosește-le pentru a-ți aduce beneficii viselor tale romantice, potrivit yourtango.com.