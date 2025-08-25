5 zodii trăiesc cea mai bună săptămână din an: noroc și iubire, din 25 august 2025

Săptămâna 25 – 31 august 2025 se anunță una extraordinară pentru cinci zodii, care vor simți influențe pozitive în dragoste, carieră și relații. Venus își face intrarea în Leu și aduce curaj, strălucire și magnetism, în timp ce tranzitele Lunii prin Balanță, Scorpion și Săgetător intensifică inspirația, pasiunea și dorința de a ne conecta cu cei dragi.

Cele cinci zodii vor simți că totul curge mai ușor, că au energie pentru noi începuturi și că pot transforma visele în realitate.

♎ Balanță

Săptămâna începe cu Luna în semnul tău, iar energia pozitivă te învăluie din plin. Vei simți o motivație extraordinară să îți urmezi planurile, mai ales când Luna se aliniază cu Marte. Venus în Leu îți oferă șansa să inspiri și să îi conduci pe ceilalți. Ai încredere în tine: universul îți spune că limitele există doar dacă le accepți.

♏ Scorpion

Pentru tine, Scorpionule, Venus în Leu vine cu lecții despre carieră și motivația de a acționa concret. Când Luna îți vizitează semnul, energia optimistă se amplifică și simți dorința de aventură și de noi experiențe. Lasă trecutul deoparte și concentrează-te pe prezent și viitor. Este momentul să îți pui planurile în mișcare.

♐ Săgetător

După Luna Nouă în Fecioară, simți că lucrurile încep să se așeze pe făgașul potrivit. Tranzitul Lunii în Balanță îți dă energie și ambiție, iar Venus în Leu te inspiră să gândești diferit și să faci schimbări utile. Ai grijă să prioritizezi ce contează și să nu te lași prins în prea multe proiecte simultan. Practicitatea este cheia succesului tău în această săptămână.

♌ Leu

Strălucești, Leule! Venus intră chiar în semnul tău, ceea ce înseamnă magnetism, iubire și abundență. Oportunitățile de a câștiga bani sau de a-ți extinde cercul social nu întârzie să apară. Luna în Balanță îți aduce pasiune și entuziasm, amplificându-ți farmecul natural. Profită de acest moment pentru a te pune în valoare, dar evită să devii prea centrat pe tine.

♒ Vărsător

Pentru tine, Venus deschide o perioadă plină de conexiuni sociale și inspirație artistică. Săptămâna începe cu Luna în Balanță, care aduce echilibru și frumusețe în relații. Ai ocazia să îți urmezi inima și să investești timp în pasiunile tale creative. Înconjoară-te de oameni optimiști și păstrează diplomația chiar și în situații tensionate – vei fi un model pentru ceilalți.