7 zodii scapă, în sfârșit, de ghinion și intră sub protecție astrală puternică

Potrivit astrologului Joshua Pingley, șapte zodii intră într-o perioadă extrem de favorabilă, în care Universul le trimite binecuvântări importante, începând chiar de acum și cel puțin până la finalul lui 2026. Comparativ cu anii anteriori, 2026 este descris ca fiind „mult mai blând”, mai ales pentru aceste semne zodiacale, scrie yourtango.com.

Ultimii ani au balansat între noroc și ghinion, între oportunități și pierderi. Însă, pe măsură ce energia astrologică se schimbă profund în 2026, lucrurile încep să se așeze. Pentru aceste zodii, urmează o perioadă în care sunt, fără îndoială, printre cele mai „binecuvântate”, explică Pingley.

♋ Rac

Binecuvântări mari, cu start din interior

Rac, în 2026 atragi binecuvântări majore datorită lui Jupiter, planeta norocului și a expansiunii, care tranzitează zodia ta în prima parte a anului. Chiar dacă Jupiter este retrograd până în martie 2026 și poate părea că rezultatele întârzie, acest lucru se întâmplă deoarece treci printr-o trezire spirituală profundă.

Pe măsură ce înveți să apreciezi ce ai și să vindeci trecutul, te pregătești pentru o expansiune reală. Bonus: din iunie 2026, când Jupiter intră în Leu, se activează casa banilor, aducând câștiguri financiare importante.

♑ Capricorn

Relații solide și sprijin pe termen lung

Capricorn, până la finalul lunii iunie 2026, Jupiter îți tranzitează casa relațiilor, aducând binecuvântări în parteneriatele romantice și profesionale. Este o perioadă excelentă pentru a construi legături stabile, durabile și autentice.

În paralel, vei reflecta mult asupra propriei identități, ceea ce îți aduce o claritate interioară rară. Chiar dacă 2025 nu a fost anul tău, 2026 te răsplătește din plin.

♌ Leu

Anul tău de glorie începe din vară

Leu, a doua jumătate a anului 2026 este momentul tău de strălucire. Pe 30 iunie, Jupiter intră în zodia ta și dă startul așa-numitului „an de smarald”, asociat cu noroc, creștere și o viață mai bună per ansamblu.

„Urmează un adevărat glow-up astrologic”, spune Pingley. Vei face mișcări curajoase care îți vor remodela viața, mai ales modul în care te prezinți și îți afirmi identitatea.

♒ Vărsător

Un nou început, pe toate planurile

Vărsător, 2026 vine cu un stellium puternic de cinci planete în zodia ta la început de februarie, urmat de intrarea lui Jupiter în casa relațiilor în a doua parte a anului.

Această combinație te ajută să te simți din nou viu, motivat și pregătit să cucerești lumea. Este un an excelent pentru relații noi, dar și pentru a duce conexiunile existente la un nivel superior.

♊ Gemeni

Abundență financiară și curaj maxim

Gemeni, în prima parte a anului, Jupiter îți activează casa banilor, atrăgând oportunități financiare clare. Chiar și după ce Jupiter își schimbă zodia, norocul continuă: în aprilie 2026, Uranus intră în semnul tău.

Această energie te face să fii pregătit(ă) să îți asumi riscuri mari, dar calculate. Universul îi răsplătește pe cei care cred în ei înșiși — iar tu ești exact acolo.

♏ Scorpion

Dragoste, dorință și transformare profundă

Scorpion, după o perioadă dificilă în carieră și relații, Universul începe să-ți trimită semne clare de sprijin. În 2026, Venus, planeta iubirii și a plăcerii, va petrece mai mult timp în zodia ta decât în oricare alta.

Deși o parte a acestui tranzit este retrograd și poate aduce teste în dragoste și bani, acestea sunt doar etape necesare înainte de creștere intensă și transformare.

♐ Săgetător

Binecuvântări amplificate, cu lecții de maturitate

Săgetător, fiind guvernat de Jupiter, ești oricum favorizat de Univers. Însă în 2026, norocul este amplificat, mai ales după ce Uranus intră în casa relațiilor în aprilie.

Viața amoroasă prinde viață, dar nu fără provocări. Uranus aduce schimbări bruște, așa că este important să fii atent(ă) la alegerile tale. Păstrează standarde ridicate și vei profita la maximum de acest an special.