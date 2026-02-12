Anii de suferință se încheie pentru această zodie, după 13 februarie 2026

Potrivit astrologului profesionist Evan Nathaniel Grim, această zodie „iese dintr-o etapă extrem de întunecată”, după ce a suferit în tăcere mult timp.

„Această zodie a dus greul în liniște ani la rând. Dar este foarte aproape de momentul în care va simți din nou că poate respira”, a explicat astrologul pentru yourtango.com.

Chiar dacă viața a fost marcată de incertitudine, Balanța intră acum într-o etapă de tranziție – de la provocări la binecuvântări.

Balanță: perioada grea se încheie după 13 februarie 2026

În ultimele luni, nativii Balanță nu s-au mai simțit în elementul lor. Energia a fost scăzută, iar obstacolele au apărut constant, mai ales în plan profesional și personal.

Schimbarea vine după 13 februarie 2026, când Saturn și Neptun părăsesc casa „ghinionului” pentru Balanță – o zonă astrologică dificilă, unde prezența planetelor aduce blocaje, presiuni și lecții karmice.

Ce a însemnat tranzitul lui Saturn pentru Balanță

Saturn, planeta responsabilității și a muncii intense, a fost pentru Balanțe un tranzit dificil:

muncă multă, recunoaștere puțină

critici constante

senzația că nu sunt „suficient de bune”

eforturi peste măsură fără validare

Totuși, această perioadă nu a fost în zadar. Mulți nativi:

și-au îmbunătățit disciplina

au devenit mai consecvenți

au făcut progrese în carieră sau sănătate

au învățat lecții importante despre limite și valoare personală

Chiar dacă au simțit că sunt nedreptățiți, această etapă i-a maturizat profund.

Ce se schimbă după 13 februarie 2026

Odată cu intrarea lui Saturn în Berbec, presiunea începe să scadă. Energia devine mai fluidă, iar lucrurile încep să se așeze.

După această dată, Balanța poate observa:

mai puține blocaje profesionale

mai puțină tensiune în relații

claritate în decizii

obiective atinse mai ușor

o stare generală de eliberare

Astrologul avertizează însă că schimbarea poate fi subtilă la început. Nu va fi un „boom” instant, ci o ușoară detensionare care devine tot mai vizibilă în timp.

Până pe 18 februarie, cât timp Soarele se află în Vărsător, energia favorizează colaborarea și exprimarea autentică – un mare avantaj pentru Balanțe.

Mesajul pentru Balanță

Chiar dacă ultimele luni au fost apăsătoare, nu este momentul să renunțe. Munca depusă începe să fie răsplătită.

Recomandarea astrologică este clară:

rămâneți consecvenți

păstrați-vă calmul

continuați să vă urmăriți obiectivele

gestionați stresul sănătos

După 13 februarie 2026, Balanța intră într-o perioadă mult mai favorabilă.

Întunericul se risipește, iar o etapă mai echilibrată, mai stabilă și mai luminoasă începe să prindă contur.