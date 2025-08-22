Astrologie: 3 zodii scapă de necazuri pe 22 august 2025

Este un moment de noi începuturi pentru aceste zodii, care vor reuși să vadă provocările cu o minte deschisă. Dacă până acum s-au simțit blocate în eșecuri, acum percepția se schimbă: își redescoperă încrederea și optimismul. Iar așa cum spune legea atracției, modul în care gândim devine realitatea noastră.

Zodiile pentru care se încheie greutățile după 22 august 2025

♌ Leu

Pentru tine, Leu, această perioadă este o adevărată victorie. Simți că ai trecut peste un obstacol uriaș, iar dacă nu ai fi luptat, consecințele ar fi fost mult mai dureroase.

Pe 22 august, Luna în scădere în Leu îți aduce energie, curaj și bucurie. Obstacolele dispar, iar tu redescoperi lumina și entuziasmul. Devii din nou simbolul optimismului și al bucuriei de a trăi.

♎ Balanță

Când Luna în scădere traversează Leul, tu simți cum reușești să te desprinzi de traumele și poverile trecutului. În sufletul tău pătrunde o căldură nouă și o liniște pe care o așteptai de mult.

Pe 22 august 2025, vei observa cum un stres major din viața ta își pierde complet puterea asupra ta. Este momentul perfect să faci un pas înapoi, să respiri și să te lași ghidat(ă) de Univers. Energia Leului îți aduce determinare și forță interioară.

♐ Săgetător

Pentru tine, Săgetătorule, optimismul devine din nou cel mai bun aliat. Tranzitul Lunii în scădere în Leu reaprinde speranța și îți readuce natura pozitivă, după o perioadă în care ai fost forțat(ă) să te confrunți cu gânduri negative.

Pe 22 august, revii la tine însuți și îți redobândești energia caracteristică. Înveți să lași trecutul în urmă și să înțelegi că multe dintre fricile tale erau doar umbre ale unor lucruri care nu mai există. Este o zi a revelațiilor și a eliberării.