Ce rasă de câini ți se potrivește, în funcție de data nașterii

Fiecare dată de naștere va fi atrasă în mod inexplicabil de o rasă de câini. Numerologia spune că unele date de naștere sunt legate de rezistența și motivația cățelului, altele rzonează cu personalitatea și firea patrupedului..

1, 10, 19 și 28: Shiba Inu

Te consideri o persoană extrem de independentă, care își sărbătorește ziua de naștere pe 1, 10, 19 sau 28. Numerologia spune că ziua ta de naștere rezonează cu numărul unu, o energie suverană și autoritară care se înclină în mod natural spre poziții de conducere. Deși majoritatea raselor de căței caută direcție, te vei simți chemat la Shiba Inu. Chiar și ca pui, Shiba Inu sunt încă cunoscuți pentru natura lor încăpățânată și atitudinea hotărâtă. Cățelușul tău de Shiba Inu te va ține în alertă, deoarece acest cățeluș nu va da înapoi la fel ca tine.

2, 11, 20 și 29: Golden Retriever

Iubiții se nasc pe 2, 11, 20 și 29, deoarece aceste date de naștere reprezintă numărul doi în numerologie. Îmbrățișarea energiei numărului doi sugerează că ești o persoană sensibilă, plină de compasiune, atentă la vibrațiile subiacente din jur. Deși există mulți căței dulci din care poți alege, vei simți o conexiune puternică cu un cățeluș Golden Retriever. Golden Retriever-ii au temperamente de neegalat, deoarece acestor căței le place să fie cuibăriți și îngrijiți. Petrecerea timpului cu cățelușul tău Golden Retriever îți va face, fără îndoială, inima să debordeze de dragoste.

3, 12, 21 și 30: Beagle

„Cathys vorbărețe” se nasc pe 3, 12, 21 și 30. Numerologia spune că numărul trei îți conduce personalitatea, făcându-te o persoană curioasă și comunicativă. Majoritatea cățeilor îți vor împărtăși curiozitatea, dar numai Beagle-ul va petrece ore întregi vorbind cu tine despre tot ce există sub soare. Cățeii Beagle sunt cunoscuți pentru că sunt vocali, deoarece acestor câini mici le place să vorbească cu stăpânii lor. Nu te vei plictisi niciodată cu un cățeluș Beagle, pentru că va dori să învețe totul și va fi complet încântat să audă ce ai de spus.

4, 13, 22 și 31: Labrador Retriever

Găsirea unui cățeluș cu o personalitate extrem de loială este o necesitate pentru cei născuți pe 4, 13, 22 și 31. Numerologia te ghidează, așa că te vei simți chemat să găsești o rasă de cățeluș statornică, cu un temperament echilibrat. Mulți cățeluși nu vor îndeplini standardele tale, dar vei fi complet impresionat de Labrador Retriever. Acești cățeluși calmi au o personalitate relaxată și o fire prietenoasă, ceea ce îi face adaosul perfect în viața ta. Te vei întreba cum ai reușit fără acest companion dulce odată ce îți găsești cățelușul Labrador.

5, 14 și 23: Husky Siberian

Cei născuți pe 5, 14 și 23 au nevoie de o rasă de cățeluș care să se potrivească stilului lor de viață energic. Întruchipezi numărul cinci în numerologie, ceea ce te face o persoană plină de viață, mereu în mișcare. În mod ideal, cățelușul tău perfect ar trebui să împărtășească dragostea ta pentru aventură și energia nemărginită, așa că nu este de mirare că ești potrivit cu Husky Siberian. Acest cățeluș adorabil este iubit pentru natura sa plină de viață, care completează energia ta ridicată. Vei avea întotdeauna un companion de aventură atunci când ai un cățeluș Husky în viața ta.

6, 15 și 24: Shih Tzu

Familia este, fără îndoială, cel mai important lucru pentru cei născuți pe 6, 15 și 24. Numerologia spune că ești aliniat cu șase, o energie armonioasă și orientată spre familie. Indiferent de statutul relațional sau viața de familie, nu te vei mai simți niciodată singur când vei avea un cățeluș Shih Tzu. Dintre toate rasele de cățeluș, Shih Tzu este unul dintre cei mai loiali și orientați spre familie. Acești cățeluși amabili caută companie - la fel ca tine. Singurătatea va fi de domeniul trecutului atunci când vei invita un cățeluș Shih Tzu în familia ta.

7, 16 și 25: Pudel

Există o rasă de cățeluș suficient de inteligentă pentru a se potrivi cu cei născuți pe 7, 16 sau 25? Conform numerologiei, ești ghidat de numărul înțelept și conștient de sine. Cățelușul tău perfect ar trebui să reflecte natura ta introspectivă, așa că s-ar putea să te simți atras de Pudeli. Acești câini cu păr creț sunt iubiți pentru inteligența lor ridicată. A avea un Pudel alături va aduce un nou nivel de profunzime și conștientizare în viața ta. Un Pudel te va ghida intuitiv în lucruri la care nu te-ai gândit niciodată deoarece această rasă de de câini se aliniază cu călătoria ta spirituală.

8, 17 și 26: Yorkshire Terrier

Dacă ești născut pe 8, 17 sau 26 înseamnă că ești aliniat cu o rasă de cățeluș scumpă. Ești sfătuit de numărul opt din numerologie, o energie abundentă și bogată. Orice rasă de cățeluș nu este potrivită - trebuie să ai cea mai bună. Dintre toate rasele luxoase din care poți alege, Yorkshire Terrier-ul îți va depăși așteptările. Acest cățeluș frumos, dar îndrăzneț, va aduce bucurie, clasă și grație în viața ta. Vei adora atenția pe care ți-o va oferi un Yorkshire Terrier și te vei bucura să fii părinte al acestui cățeluș îndrăzneț.

9, 18 și 27: Bulldog

Legătura spirituală dintre un cățeluș și cei născuți pe 9, 18 și 27 este de neînlocuit. Conform numerologiei, data nașterii tale se aliniază cu nouă, care este un număr evoluat spiritual. Te poți simți atras de multe rase de căței, dar există ceva special la un cățeluș Bulldog. Poate fi fața lui dulce și ridată sau firea lui docilă. În orice caz, un cățeluș Bulldog va rezona cu tine la nivel sufletesc. Timpul petrecut cu cățelușul tău Bulldog te va face să te simți împăcat, deoarece acest cățeluș afectuos îți va aduce o fericire imensă, notează parade.com.