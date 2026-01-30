Horoscop 2026: Chiron schimbă destinul relațiilor pentru aceste luni de naștere

Chiron până în 2026: cine scapă de frica abandonului și își vindecă rănile emoționale

Chiron, cunoscut în astrologie drept „Wounded Healer”, își continuă tranzitul până la 19 iunie 2026, oferind fiecărei luni de naștere ocazia de a-și construi încrederea în sine, de a deveni mai independentă și de a-și revendica puterea personală.

Pentru câțiva norocoși, această influență astrală aduce relații împlinite și stabile, fără teama constantă de respingere sau abandon.

Născuți în septembrie

Din 2019, Chiron tranzitează Casa a 8-a a Resurselor Comune, amplificând anxietatea legată de pierderea puterii personale. Fie că este vorba despre dependența de o instituție, de un partener de viață sau de un asociat de afaceri, sentimentul de vulnerabilitate a fost puternic. Dorința de control asupra propriului destin este mare, dar încrederea în forțele proprii pare greu de accesat.

Vestea bună este că „Wounded Healer” creează contextul perfect pentru a-ți recăpăta autonomia. Ruperea de un sistem opresiv, ieșirea dintr-o relație abuzivă și renunțarea la responsabilități care nu-ți mai aparțin sunt doar câteva dintre schimbările posibile până în 2026. Terapia și sprijinul practic te pot ajuta să iei decizii pe cont propriu. Chiron este aliatul tău în acest proces de eliberare.

Născuți în octombrie

Pentru cei născuți sub semnul Balanței, Chiron activează Casa a 7-a a Relațiilor, aducând șansa de a vindeca frica de suferință emoțională. Amintiri dureroase, precum divorțul părinților, pot fi la originea dificultăților în asumarea unui angajament pe termen lung. Teama de a nu fi respins sau de a nu părea „insuficient” te-ar fi putut face să eviți iubirea.

Cu sprijinul lui Chiron, atitudinea ta se schimbă radical. În mod paradoxal, cu cât ești mai sigur pe tine, cu atât atragi mai ușor atenția și respectul partenerului. Până în 2026, asumarea propriei voci, stabilirea limitelor sănătoase și confruntarea comportamentelor nepotrivite pot transforma complet viața ta sentimentală.

Născuți în ianuarie

Tranzitul lui Chiron prin Casa a 4-a a Familiei, Căminului și Siguranței Emoționale a scos la suprafață conflicte vechi și tensiuni domestice. Divergențele cu părinții sau frații, traumele din copilărie sau chiar instabilitatea locativă au fost surse majore de stres emoțional.

Pe măsură ce „Wounded Healer” începe să aline aceste răni, apare șansa de a stabili granițe sănătoase cu familia, de a-ți proteja copilul interior și de a construi un cămin armonios. Până în 2026, vindecarea fricii de abandon îți va permite să-ți trăiești emoțiile autentic, fără teama de a fi respins, potrivit Collective World.