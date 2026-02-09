Copii „predestinați” succesului? Cele mai dorite zodii din zodiacul chinezesc

În cultura chineză, anumite zodii din zodiacul chinezesc sunt considerate mai norocoase, mai puternice sau mai predispuse la succes. Tocmai de aceea, unii părinți își doresc în secret ca micuții lor să se nască sub anumite semne animale, despre care se spune că oferă un avantaj în viață, scrie yourtango.com.

Statisticile confirmă aceste credințe: în 2013, Anul Șarpelui, numărul nașterilor din China a scăzut cu aproape două milioane. În schimb, Anul Dragonului a înregistrat constant cele mai multe nașteri, fiind considerat cel mai norocos an pentru a aduce pe lume un copil.

Superstiție sau strategie? Iată cele 7 zodii chinezești pe care mulți părinți le preferă în secret:

1. Bivol (Bou)

Părinții își doresc copii născuți în Anul Bivolului pentru că acest semn simbolizează munca, stabilitatea și fiabilitatea. Copiii Bivol sunt considerați perseverenți, serioși și echilibrați, atât în viața personală, cât și în carieră. Este una dintre cele mai dorite zodii pentru părinții care visează la un copil responsabil și de încredere.

2. Tigru

Nativii din Anul Tigrului sunt văzuți ca fiind curajoși, puternici și lideri înnăscuți. Mulți părinți speră la un copil Tigru pentru energia, ambiția și spiritul de luptă care îi caracterizează. Este una dintre cele mai norocoase și respectate zodii din zodiacul chinezesc.

3. Dragon

De departe, cea mai dorită zodie. Dragonul este simbolul suprem al puterii, norocului și succesului. În China antică, Dragonul era rezervat exclusiv familiei imperiale. Studiile arată că fiecare An al Dragonului a adus un adevărat „baby boom”. Copiii Dragon sunt considerați speciali, carismatici și predestinați reușitei.

4. Șarpe

Pentru mulți, Șarpele este „micul Dragon”. Este asociat cu inteligența, spiritualitatea și strategia. Deși unele familii evită acest semn din teamă de dificultăți financiare, alții îl consideră extrem de puternic și benefic. Percepția asupra Șarpelui diferă mult, în funcție de tradiție și regiune.

5. Cal

Copiii născuți în Anul Calului sunt descriși ca fiind energici, inteligenți și loiali. Sunt văzuți ca persoane muncitoare și dedicate, cu mari șanse de succes profesional. Totuși, în cazul Calului de Foc, unele superstiții vechi spun că femeile născute sub acest semn ar fi prea temperamental — motiv pentru care, în trecut, s-au înregistrat scăderi drastice ale natalității.

6. Capră (Oaie)

Mult timp considerată o zodie cu ghinion, Capra și-a schimbat reputația. Astăzi, tot mai mulți astrologi spun că acest semn aduce noroc, creativitate și bunăstare. În cultura chineză există chiar o expresie care sugerează că „Caprele aduc noroc”. Astfel, părinții nu mai evită acest an, ba chiar îl preferă.

7. Mistreț (Porc)

Porcul este simbolul abundenței, confortului și prosperității. În tradiția chineză, un porc „plinuț” înseamnă belșug. Nu e de mirare că în Anul Porcului de Foc, natalitatea a crescut semnificativ. Se crede că acești copii sunt binecuvântați cu o viață liniștită, norocoasă și lipsită de griji.