Horoscop 22-28 aprilie 2024, cu Mihai Voropchievici. Scorpionii se scufundă în fericire și reușită. Fecioarele merg pe un drum nou

Horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Berbec

Au parte de cartea neutră Triunghiul, care simbolizează importanța comunicării și a schimburilor de idei. Puteți folosi scrisori, telefoane. Puteți face chiar și o deplasare sau o reuniune de familie. Cartea vă obligă undeva să începeți să comunicați intens.

Horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Taur

Taurul are cartea Orizontul, fiind o carte foarte bună. Are parte de o săptămână în care este stăpân pe situație. Are succes, reușită, înaintează ușor, dar în siguranță și are un echilibru bun. Taurii ar putea să facă o călătorie în străinătate, unde ar putea să descopere și pasiuni.

Horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Gemeni

Gemenii au o carte neutră. Această nouă săptămână va fi cu receptivitate, cu răbdare, cu dragoste, cu secrete dezvăluite și cu fecunditate. Se anunță chiar o întâlnire călduroasă. Situația va evolua lent dar în secret.

Horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Rac

Are o carte negativă din cauza faptului că o anumită situație îl bulversează. De aici apare furia, disputele, orgoliul e rănit și e foarte nervos. Dacă există un parteneriat cu suișuiri și coborâșuri, ruptura dintre cei doi membri poate să fie chiar violentă.

Horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Leu

În această săptămână sunteți puși în situația în care trebuie să faceți o alegere, dar vă paște ezitarea, îndoiala. Sunteți neliniștiți și dați dovadă de dualitate. Creați rivalitate cu persoanele din jur care posibil au aceleași interese cu voi. Înainte de a reacționa trebuie să reflectați de două ori.

Horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Fecioară

Va avea loc sfârșitul unei situații. Deja la voi transformarea se impune pentru că apelând la această transformare aveți două șanse. Să sfârșiți ce ați avut înainte, chiar dacă a fost un eșec. Sfârșitul acestei situații este condiționat de faptul că sunteți nevoit să acceptați o schimbare în profunzime. Un alt loc de muncă, un alt teritoriu, o altă țară.

Horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Balanță

Numărați firele de nisip din clepsidră. Aveți parte de o carte instabilă, când bună, când rea. Pasiune, posesivitate, gelozie, importanță pentru manevrare de bani. Undeva pentru cei care nu au obligații poate să apară o întâlnire pasională în care atracția fizică primează. Veți avea parte de raporturi fizice deoarece dorința este dorința unor suflete înlănțuite.

Horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Scorpion

Are cea mai bună carte, Soarele. Fericire și reușită. Vă veți afirma. Vă vor fi recunoscute toate meritele. Clarificați fericit o situație mai instabilă. Dați dovadă de mare vitalitate și aveți succes în tot ceea ce vă preconizați voi să reușiți. Marea dragoste este undeva la orizont. Urmează o întâlnirea sentimentală pe curând.

Horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Săgetător

Aveți parte de protecția foarte puternică a unei personalități asupra dumneavoastră. Un suflet generos vă ia sub aripa lui ocrotitoare. Nu vă faceți probleme. Fiți încrezători. Sunteți pe calea cea bună.

Horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Capricorn

În această săptămână aveți forța activă, dominați situațiile și sunteți plini de dinamism și combativitate. Aveți o energie benefică bine canalizată ceea ce duce la reușită. Raporturile voastre pasionale sunt la cote ridicate. Aveți forță de atracție fizică și magnetică.

Horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Vărsător

Schimbări rentabile. Sentimente altruiste, pozitive. Aveți parte de o vizită în care veți cunoaște o persoană importantă. Veți face primul pas și vă îndreptați către cineva care în perioada următoare ar putea fi un partener pe placul vostru.

Horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Pești

Trebuie să demarați o acțiune nouă. Este începutul în ceea ce voi v-ați decis profesional. Aveți și o energie combativă și vă puteți relansa relația. Dacă sunteți singuri, aveți energia pozitivă de a consolida o viitoare relație.