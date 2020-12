Horoscop. Ce spun astrele pentru 2021

Horoscop 2021. Casandra prezintă previziunile astrologice pentru anul 2021.

Horoscop BERBEC 21.03-20.04: Pe măsură ce veți parcurge anul 2021, fiind în mod nativ foarte curioși, vă veți redirecționa gândurile și faptele, încercând să realizați cât mai multe din ceea ce v-ați propus pentru acest an. Influență pe care o exercită Saturn asupra dumneavoastră va va oferi un plus de încredere și o energie care va va ajută să vindecăți unele probleme legate de respect și să va deschideți mintea către noi metode de a conduce proiectele. S-ar putea să aveți destule momente de precognitie sau va simțiți că aveți o intuiție de invidiat și asta mai ales în perioada eclipselor totale, de Luna în 26 mai și de Soare pe 4 decembrie.

Horoscop TAUR 21.04-21.05: Există o mulțime de lucruri pe care nu le-ați făcut pâna acum și totuși anul acesta le veți face. Uranus nu suportă constrângerile, așa că v-ați putea găsi la un moment dat într-o răscruce. Simțiți că vreți să mergeți înainte și sunteți prea prins că să înaintați, trebuind să așteptați că modificările să-și facă efectul deplin. Anul acesta vă va solicită mult răbdarea și maturitatea de care puteți da dovadă. Eclipsele parcurse anul acesta sunt că o energie efervescență care va va vindecă.

Horoscop GEMENI 22.05-21.06: 2021 va fi un an destul de incitant pentru dumneavoastră. Încă de la începutul anului veți trece printr-un val benefic de abundență, care va genera o anumită energie puternică. Pe la jumătatea lunii februarie, în mai și la sfârsitul lunii decembrie tranzitul lui Saturn prin Vărsător și a lui Uranus în Taur va provoca unele valuri haotice în toată lumea. Așteptați-vă la tot felul de surprize și fiți extrem de recunoscători pentru cadourile pe care le primiți, deoarece le meritați! Unul dintre cele mai importante evenimente va avea loc pe 29 mai, în urmă unei eclipse totale de Luna, care se va petrece în semnul opus dumneavoastră, cel al Sagetatorului.

Horoscop RAC 22.06-21.07: În anul 2020 ați făcut câteva schimbări incredibile, iar în anul 2021 veți face progrese reale. Au existat multe suișuri și coborâsuri, mai mult sau mai puțin traumatizante, mai ales pentru dumneavoastră care sunteți un semn compasiv. 2021 poate însemna lucrul la mai multe fațete ale spiritualității, ale îngrijirii corpului, ale cercetării și extinderii minții. În acest moment nu există nimic prea ieșit din comun, deoarece s-ar putea să fiți interesați chiar de studii paranormale sau de tip ocult. S-ar putea chiar să aflați adevărul despre o situație de familie pentru care ați petrecut prea mult timp încercând să o rezolvați. Poate că ați sacrificat propria fericire pentru binele celor dragi sau doar pentru a va împăca.

Horoscop LEU 22.07-22.08: Începe un an rodnic pentru semnul exuberant al Leului. Secretul este să aveți răbdare și să știți că totul va ajunge exact așa cum ar trebui să fie. În acest sens, veți parcurge tot felul de teste pe tot parcursul anului 2021 care va vor uimi cât de capabili sunteți. Vor există destule teste emoționale și felurite schimbări energetice, dar cu spiritul mereu în alertă veți putea rezolva totul cu ușurință. Mijlocul lunii februarie, mijlocul lunii iunie și sfârsitul lunii decembrie vor fi perioade în care va veți confruntă cu multe provocări în ceea ce privește carieră, relațiile și viață publică.

Horoscop FECIOARA 23.08-22.09: Este un an minunat pentru a face pași importanți în carieră. Simțul analitic foarte dezvoltat va va ajută să munciți asiduu, iar dedicația va va fi de folos pentru că visele să devină realitate. Sunteți influențați de nodul nordic al Lunii care tranzitează prin Gemeni și se află în zona de dezvoltare a carierei, cerându-va să va bucurați de viață mai mult, chiar dacă adesea vreți să dețineți controlul. Energia dumneavoastră este legată și de eclipsa totală de Luna din 26 mai, de cea inelară de Soare din 10 iunie, de eclipsa parțială din 19 noiembrie și de eclipsa de Soare din 4 decembrie. Aceste date vă pot ajută să va stabiliți un program bine pus la punct că să reușiți să îndepliniți obiectivele.

Horoscop BALANȚĂ 23.09-22.10: 2021 subliniază adevăratul dar al comunicării, scotând în evidență calitățile creative ale semnului dumneavoastră. Fiind un semn care aparține elementului Aer, vă veți află într-o permanentă căutare de noi cunoștințe și s-ar putea chiar să luați în considerare intrarea într-un program de studiu care va va extinde orizonturile. Magnetismul personal vă va direcționa spre o expansiune spirituală, o educație continuă. În acest an, în lunile ianuarie și februarie Mercur este retrograd și va crea confuzii, afectându-va talentul creativ. Vindecarea vine tot de la același astru de la sfârșitul lunii septembrie până la mijlocul lunii noiembrie.

Horoscop SCORPION 23.10-21.11: Acesta este un an extrem de important pentru puternicul semn al Scorpionului. Mai multe tranzite vor atinge puncte majore din diagramă dumneavoastră, oferindu-vă perspective noi și solicitându-vă să luați decizii care vor contribui atât la viață familială, cât și la cea profesională. Astrele vă vor infuza o energie dificilă, așa că mijlocul lunii februarie, mijlocul lunii iunie și sfârsitul lunii decembrie va pot aduce schimbări radicale în viață dumneavoastră. Pluto, planetă guvernatoare a Scorpionului, intră într-un ciclu retrograd între 28 iunie și 7 octombrie, facând din acest interval o perioada potrivită pentru a revizui ce mai trebuie realizat că să va simțiți pe deplin împliniți. Amintiți-va întotdeauna că Universul dorește să reușiți orice vă propuneți, iar anul acesta nu face excepție de la această regulă.

Horoscop SĂGETĂTOR 22.11-21.12: Anul 2021 poate deveni un punct de cotitură absolut pentru toți nativii Săgetător. Există o energie miraculoasă în jurul dumneavoastră care poate veni că un dus rece într-o zi toridă. Veți avea momente de autoreflecție care însă va pot deschide răni vechi, dar creează și momente de prietenie extrem de grațioase. Prezența eclipselor lunare și solare vor parcurge semnul personal și tarâmul opus al Gemenilor, așa că va vor ajută să obțineți o perspectiva completă și să observați lumea printr-un nou obiectiv. De exemplu, eclipsa totală de Luna din 26 mai vă va oferi o eliberare masivă în viață personală, care este atât de purificatoare și vă va întări forțele.

Horoscop CAPRICORN 22.12-19.01: Sunteți suflete unice care sunt pe Pamânt pentru un scop anume. Veți trăi timpuri noi, care va vor face să tânjiti și să vreți că lucrurile să se întoarcă așa cum erau odinioară. Punctele de cotitură din acest an nu se limitează la mijlocul lunii februarie, la jumătatea lunii iunie și la sfârsitul lunii decembrie, dar vor aduce influențe puternice. Vor fi niște lecții care vă vor testa stima de sine, menite să vă curețe a două chakra, cea a creativității.

Horoscop VĂRSĂTOR 20.01-18.02: 2021 este anul dedicat dumneavoastră! Este vorba despre semnul Vărsător, aflat într-o continuă evoluție și care prezintă o perspectiva unică lumii. Sunteți aici pentru a oferi inspirații planetei, întrucât toată lumea din jurul dumneavoastră pare să fie confuză. Purtătorul de apă este gata să ia și să aprecieze pe deplin darurile uimitoare pe care Universul le are în rezervă. Este momentul să cereți ceea ce vreți să găsiți, o surpriză vă va aștepta la fiecare colț. 14 februarie, 14 iunie și 24 decembrie sunt momente în care vă vor testa cu adevărat simțurile și va vor permite să luați decizii conștiente.

Horoscop PEȘTI 19.02-20.03: Trebuie să adoptați cu adevărat abordarea potrivită pentru a permite vieții să vină așa cum este ea. Sunteți un semn sensibil și ori de câte ori simțiți că situația scapă de sub control, va trebui să găsiți o cale care va va ajută să realizați visele cele mai importante. Este un an bun să lucrați alături de cei care vă susțin. Mijlocul lunii februarie, mijlocul lunii iunie și sfârșitul lunii decembrie sunt perioade ale extremelor, când vor acționa ca o scânteie asupra anumitor evenimente. În acest an fascinant, viață dumneavoastră spirituală s-ar putea chiar adânci și poate veți simți că sunteți capabili să preziceți lucrurile înainte că acestea să se întâmple.

