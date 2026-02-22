Horoscop chinezesc: 3 zodii atrag abundența în perioada 23 februarie – 1 martie 2026

Ultima săptămână din februarie este una extrem de activă pentru toate semnele, însă pentru aceste trei, perseverența și răbdarea aduc recompense clare.

Luni – miercuri este important să îți construiești rezistența și să nu forțezi lucrurile.

Joi vine cu „undă verde” pentru decizii importante.

Vineri și sâmbătă sunt zile de prudență: evită riscurile și bârfele.

Duminică, 1 martie, odată cu începutul unei noi luni, abundența se activează vizibil.

Succesul acestei săptămâni nu vine peste noapte, ci se construiește pas cu pas.

Câine

Pentru nativii Câine, această săptămână aduce abundență financiară indirectă, mai ales spre final. Ziua-cheie este duminică, 1 martie, însă până atunci este nevoie de răbdare și strategie.

Intrarea oficială în Anul Calului îți trezește dorința de a începe ceva nou, dar natura ta prudentă te face să analizezi atent unde merită să-ți investești energia, mai ales pe 27 februarie.

25 februarie: decizii clare, hotărâte

26 februarie: moment bun pentru a propune idei și a conduce un proiect

Sprijin astral: Porcul și Bivolul

Abundența vine printr-o investiție sau susținere financiară din exterior

Pe final de săptămână, alegi să elimini stresul și proiectele care îți consumă timpul inutil — o decizie extrem de inspirată din punct de vedere financiar.

Porc

Pentru Porc, abundența nu vine neapărat sub forma unui câștig rapid, ci prin noi surse de venit și oportunități profesionale.

În jurul datei de 26 februarie, pot apărea:

oferte de muncă

colaborări plătite

proiecte secundare profitabile

Încă din 23 februarie, ești poziționat favorabil, însă va trebui să-ți ajustezi programul în jurul datei de 25 februarie, pentru a profita de tot ce apare.

Atenție: prea multe oportunități pot deveni copleșitoare.

27 februarie este ziua ideală pentru a selecta, renunța și prioritiza.

Abundența reală vine atunci când știi ce să refuzi, nu doar ce să accepți.

Tigru

Pentru Tigru, debutul Anului Calului este extrem de promițător. Abundența atrasă în această săptămână este legată de bogăție pe termen lung, planuri financiare solide și investiții inteligente.

25 februarie: construiești sisteme și strategii financiare

27 februarie: posibilă închidere sau mutare de conturi

28 februarie: un risc financiar calculat poate fi necesar

Direcția corectă ți se confirmă încă din 24 februarie, așa că fii atent la semne și informații. Nu este o săptămână a câștigurilor rapide, ci a fundamentelor solide care îți vor aduce succes în lunile următoare.