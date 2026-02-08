Horoscop karmic: Saturn intră în Berbec și testează toate zodiile, între 9 și 15 februarie 2026

Este o săptămână a maturizării, a deciziilor ferme și a reconstrucției pe baze solide.

Săptămâna începe cu Luna în Scorpion, care ne reconectează la o poveste de iubire ascunsă sau la o legătură profundă. Luna se întâlnește pentru ultima dată cu Saturn în Pești, întărind o conexiune care părea pe punctul de a se destrăma.

Pe 10 februarie, Venus intră în Pești, în aceeași zi în care Luna ajunge în Săgetător. Energia semnelor mutabile poate părea ușor ireală, dar este esențială pentru că reaprinde speranța și optimismul. Venus, aflată în exaltare în Pești, va radia puternic în următoarele săptămâni, mai ales acum, când Saturn își schimbă semnul.

Luna în Capricorn, pe 12 februarie, funcționează ca un capitol introductiv al tranzitului lui Saturn în Berbec, arătându-ne cum să muncim pentru ce ne dorim fără a face compromisuri care ne-ar costa pe termen lung.

Horoscop săptămânal pentru fiecare zodie (9–15 februarie 2026)

Berbec

Luna în Scorpion, la începutul săptămânii, te ajută să îți confrunți trecutul fără teamă. Curajul și puterea interioară se activează mai ușor sub influența Lunii în Săgetător.

Din 10 februarie, Venus în Pești te învață lecții importante despre reziliență și observație. Deși sezonul Vărsătorului te menține plin de idei, urmează câteva săptămâni bune pentru odihnă și reflecție.

Luna în Capricorn, pe 12 februarie, îți arată cum să îți urmezi obiectivele, mai ales acum că Saturn intră în zodia ta, cerând maturitate și disciplină.

Taur

Luna în Scorpion facilitează discuții profunde cu partenerul sau prietenii apropiați. Este un moment bun pentru clarificări importante.

Luna în Săgetător aduce lecții despre răbdare și empatie, iar Luna în Capricorn stabilizează lucrurile în zona carierei. Tranzitele acestei săptămâni pregătesc terenul pentru energia eclipselor care urmează. Direcția ta devine mai clară odată cu intrarea lui Venus în Pești.

Gemeni

Săptămâna este excelentă pentru reorganizarea rutinei și colaborări eficiente.

Venus în Pești (din 10 februarie) favorizează parteneriatele, proiectele noi și rezolvarea conflictelor. Luna în Capricorn, pe 12 februarie, marchează începutul unui capitol mai stabil, odată ce Saturn nu te mai tensionează direct.

Rac

Saturn intră în Berbec și activează casa carierei tale. Înainte de acest moment, Luna în Scorpion îți oferă timp pentru introspecție și grijă de sine.

Luna în Săgetător scoate în evidență importanța detaliilor la locul de muncă, iar Luna în Capricorn te ajută să rezolvi conflicte prin diplomație. Este o săptămână a maturizării emoționale.

Leu

După Luna Plină din zodia ta, această săptămână te invită să aplici lecțiile învățate.

Luna în Scorpion pune accent pe familie și relații apropiate. Luna în Săgetător te reconectează cu latura creativă, iar Saturn în Berbec îți oferă disciplină și energie pentru noi începuturi.

Fecioară

Această săptămână funcționează ca un semnal de trezire. Luna în Scorpion îți aduce idei noi, iar Luna în Săgetător te ajută să îți redefinești regulile, mai ales în carieră.

Luna în Capricorn aduce optimism în plan sentimental. Cu Venus în Pești, exprimarea emoțiilor devine mai ușoară, iar iubirea capătă un sens mai profund.

Balanță

Venus, planeta ta guvernatoare, se află în exaltare, aducând echilibru și vindecare.

Luna și Venus în Scorpion îți reactivează motivația și obiectivele. Luna în Săgetător extinde cercul social, iar Saturn în Berbec te ajută să reevaluezi relațiile și limitele personale.

Scorpion

Este o săptămână romantică și intensă. Luna în zodia ta, alături de Venus în Pești, amplifică emoțiile.

Luna în Săgetător te face mai atent la bani și cheltuieli. Saturn în Berbec aduce reguli mai clare, iar Luna în Capricorn te ajută să colaborezi eficient și să îți impui ideile.

Săgetător

La începutul săptămânii, Luna în Scorpion te învață să încetinești ritmul.

Venus în Pești și Luna în zodia ta aduc creativitate, socializare și idei noi. Luna în Capricorn, înainte de intrarea lui Saturn în Berbec, marchează începutul unei perioade mai disciplinate și orientate spre construcție.

Capricorn

Saturn în Berbec impune reguli noi, dar Luna în Scorpion îți aduce inspirație înainte de retrogradarea lui Mercur.

Luna în zodia ta, joi și vineri, amplifică dorința de schimbare. Cu Venus în Pești, această perioadă deschide un drum optimist, chiar dacă Saturn cere efort susținut.

Vărsător

Săptămâna te pregătește pentru eclipsa importantă din zodia ta.

Luna în Scorpion aduce focus pe carieră, Venus în Pești amplifică empatia, iar Luna în Săgetător îți evidențiază realizările din ultimii ani. Luna în Capricorn îți reamintește să îți acorzi timp pentru reîncărcare.

Pești

Saturn părăsește zodia ta, marcând finalul unei perioade de muncă intensă și maturizare.

Luna în Scorpion și Venus în Pești aduc vindecare emoțională. Luna în Săgetător reaprinde speranța, iar întâlnirea Lunii cu Saturn în Berbec te introduce într-un nou capitol puternic, în care îți descoperi adevărata forță.